Chivite: "Parece que el tema está bastante despejado y que el vehículo eléctrico llegará a Landaben"

María Chivite (i) y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Foto: EFE

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este viernes que están trabajando para "garantizar todo el empleo y la viabilidad de la planta de Volkswagen" en Navarra y "lo primero y fundamental era cerrar la llegada del vehículo eléctrico". Según ha explicado la presidente navarra, "el tema está bastante despejado" y en breve se podría concretar.

Chivite ha señalado, a preguntas de los periodistas, que Volkswagen "está viviendo un magnífico momento" porque "tiene la mayor carga de trabajo de la historia de la planta". "El Gobierno navarro y el de España están trabajando en la transformación del vehículo y en la consecución de una realidad que hemos ido trabajando, que el vehículo eléctrico llegue a nuestra Comunidad y parece ser que el tema está bastante despejado y que va a ser así", ha apuntado.

Según ha dicho Chivite, en 2030 no se van a poder construir en Europa vehículos de combustión y "es muy importante la llegada del vehículo eléctrico, que garantiza la viabilidad futura de esta planta".

La presidenta ha insistido en que "tenemos que seguir trabajando en materializar esto" y ha señalado que para ello "tiene que haber unidad sindical, institucional y política". "Venimos trabajando con la dirección de la planta, con el cluster de automoción, con el Gobierno de España y vamos a tener reunión con el comité de empresa de Volkswagen", ha dicho.

María Chivite ha manifestado que "yo no he visto ningún número encima de la mesa" y "por lo tanto no voy a entrar en cosas que no se han concretado". "A Landaben le va a ir bien, en eso estamos trabajando y pido unidad política, sindical e institucional", ha afirmado.

Por su parte la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha manifestado que está "absolutamente segura" de que "vamos a ver aquí y reforzado" el vehículo eléctrico.

El presidente del Comité de empresa, Alfredo Morales, ha asegurado que Landaben tendrá algo de la producción del vehículo eléctrico. Por lo tanto, dice que llegará el nuevo modelo, pero todavía no hay ninguna decisión.

Por otra parte, según ha podido saber EITB, de cara a la próxima semana Landaben trabajará durante cuatro días, tras permanecer cerrado por falta de componentes.