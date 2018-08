Economía

Tertulia en Radio Euskadi

PSE y PNV descartan apoyar la huelga porque 'no sería una solución'

Redacción

18/02/2012

En la tertulia política de Radio Euskadi, Aralar y Ezker Anitza-IU han mostrado su apoyo a la movilización del 29 de marzo aunque han pedido unidad sindical.

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha señalado que su formación no apoya la convocatoria de una huelga general, que ha calificado de "recurso fácil", ya que la misma tendría "una incidencia directa en algo que hay que recuperar y consolidar como es la actividad económica". En similares términos se ha manifestado en la tertulia política del programa 'MQP' de Radio Euskadi, el secretario del PSE de Bizkaia, José Antonio Pastor, que ha considerado que la misma "no sería una solución".

PSOE: "No es la solución"

"No parece probable que nos sumemos a una huelga general. En este momento de crisis económica tremenda no es la mejor solución. Una cosa es que compartamos las críticas, los objetivos y preocupación de los sindicatos y otra que estemos de acuerdo con todos los medios que se emplean para la movilización", ha indicado José Antonio Pastor.

No obstante, el dirigente socialista sí ha calificado de "adecuada" la manifestación convocada por CCOO y UGT este domingo. Asimismo, se ha mostrado partidario de que los sindicatos CCOO, UGT, ELA y LAB se pongan de acuerdo a la hora de plantear el calendario de movilizaciones y se rompa "esa especie de división de las centrales más por adscripción ideológica que por otra cosa".

PNV: "Medida drástica"

Por su parte, el presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha considerado que la reforma laboral llevada a cabo por el Ejecutivo central ahonda en la "desprotección" del trabajador y otorga "teóricamente seguridades al empresario".

Tras recordar que habrá posibilidad de introducir enmiendas al proyecto ha reconocido que "más allá de las protestas que se pueden articular", el PNV no es partidario de una medida tan "drástica" como una huelga general: "No porque la situación no sea grave, que lo es, sino porque tiene una incidencia directa en algo que hay que recuperar y consolidar como es la actividad económica".

"La llave para crear puestos de trabajo está en la reactivación económica, en que podamos apostar por ese modelo productivo que en este país, aunque afectado, aún tenemos. Un modelo básicamente basado en la industria", ha descrito.

Ezker Anitza-IU y Aralar apoyan la convocatoria

Por su parte, Aralar y Ezker Anitza-IU sí han mostrado su apoyo a la movilización del 29 de marzo. El parlamentario de Aralar Mikel Basabe ha considerado que los sindicatos deben ir "unidos" ya que es algo que la sociedad está demandando. "Aralar apoya la huelga general que ha convocado la mayoría sindical vasca y animamos a las centrales que no están en clave de huelga general a animarse y sumarse", ha advertido.

Por último, el parlamentario de Ezker Anitza-IU, Mikel Arana, ha considerado que la respuesta debe ser "proporcional a una agresión", motivo por el que una huelga general es "más que razonable", aunque ha lamentado la falta de unidad sindical.