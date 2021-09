24/09/2021 10:10 Economía Economía Azpiazu prevé un crecimiento significativo de la economía en Euskadi para el 2022 I. R. | EITB MEDIA El consejero de Economía y Hacienda Pedro Azpiazu asegura que se va a recuperar lo perdido en el 2020 por la pandemia. Con un crecimiento del 6,7 % en el 2021 y el 6,4 % el 2022, augura que se volverá al nivel prepandémico. Escuchar la página Escuchar la página

El Gobierno Vasco mantiene la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto de Euskadi para este año en el 6,7 %, aunque eleva la de 2022 hasta el 6,4 %, siete décimas por encima de lo previsto hasta ahora, según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco Pedro Azpiazu en una entrevista en Radio Euskadi.

Por lo que respecta al empleo, ha asegurado que se mantiene la previsión de una tasa de paro del 10,3 % para este año, pero ha subrayado que prevé una mejoría en el desempleo para el año que viene, ya que espera que la tasa se sitúa en torno al 9,5 %.

Por todo ello, Azpiazu incide en que la economía vasca está creciendo más rápido de lo esperado, gracias en gran medida a la mejoría de la industria y los servicios, que están creciendo en torno al 9,7 % y el 5,7 %, respectivamente. "Vamos a recuperarnos y a ganar lo perdido en el 2020; volveremos al nivel prepandémico", ha augurado.

Importancia de las inversiones

Después de criticar al Gobierno español por la forma de repartir los fondos europeos de este año, ha explicado que espera que a lo largo del 2022 y 2023 puedan participar en las negociaciones y se repartan de manera diferente, "atendiendo a los criterios de las dos partes".

Asimismo, Azpiazu ha explicado que hay recursos que no se han repartido todavía, que se harán en base a convocatorias, y ha asegurado que el Gobierno Vasco presentará sus candidaturas a todas las opciones que tenga para "conseguir lo máximo".

En ese sentido, el consejero de Economía ha destacado la importancia de las inversiones para los próximos tres años. "Es una variable clave, estratégica. Queremos invertir lo máximo posible; es nuestro compromiso", ha explicado.

Presupuestos

El lehendakari Iñigo Urkullu adelantó que los próximos presupuestos del Gobierno Vasco serían los "más grandes de la historia". En ese sentido, Azpiazu no ha concretado cuál será la cuantía de los mismos, ya que están haciendo cálculos para establecer ese número. Sin embargo, ha asegurado que el aumento será importante.

En cuanto a los apoyos necesarios para aprobarlos, ha destacado que este año no les hace falta llegar a ningún acuerdo puesto que tienen la mayoría absoluta. Aunque ha matizado que la intención del Gobierno es la de hablar y conocer las intenciones de los diferentes grupos, "con todos menos Vox", para ver si llegan a algún acercamiento.

Detención de Puigdemont

Azpiazu ha considerado que la detención del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, puede "dificultar el proceso iniciado entre el gobierno español y catalán de cara a la normalización de la situación" de Cataluña.

"Esperemos que esto no sea así y que las cosas puedan avanzar con la normalidad política que se pueda", ha confiado el consejero vasco, que ha apostado por "no entrar en el campo de la especulación política" y no elucubrar sobre una posible influencia en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.