28/09/2021 14:11 Economía Tren de Alta Velocidad El Ayuntamiento de Bilbao admite una estación provisional del TAV si se avanza en el soterramiento Agencias | EITB MEDIA No obstante, el concejal de Obras del consistorio bilbaíno no contempla "hablar solo de la estación provisional si no se habla del proyecto definitivo de la estación de Abando". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Una recreación de la entrada soterrada del TAV en Bilbao. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Bilbao, Asier Abaunza, ha mostrado el compromiso al "cien por cien" del gobierno local (formado por PNV y PSE-EE) con la llegada soterrada del Tren del Alta Velocidad (TAV) a la ciudad y ha admitido entretanto una solución provisional si es para agilizar la obra de soterramiento.

El edil bilbaíno de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos ha comparecido en una comisión municipal a petición del grupo del PP para informar sobre los retrasos en la llegada del TAV a Bilbao y el proyecto de soterramiento de la estación de Abando.

Abaunza ha aclarado que están dispuestos a hablar de "fases intermedias" y no han dicho "no" a una eventual estación provisional si "forma parte de las fases de la obra" de construcción de "una estación soterrada definitiva en Abando y entendiendo que es para agilizar" los trabajos ya que "no puede ser que la provisionalidad" demore y encarezca el proyecto.

Según ha explicado, se trataría de proceder de igual manera que se hace con cualquier otra obra en la ciudad, por ejemplo, en una calle cuyo tráfico se desvía provisionalmente por otra mientras se desarrollan "a la vez" trabajos de mejora.

Abaunza ha insistido en que el Ayuntamiento no contempla "hablar solo de la estación provisional si no se habla del proyecto definitivo de la estación de Abando" y ha señalado que no se pueden dar plazos concretos de conclusión de los trabajos hasta que el proyecto constructivo esté redactado y la licitación adjudicada.

A la espera del estudio informativo

Entre críticas desde la oposición por los retrasos en la obra, el edil ha asegurado que el gobierno municipal va a trabajar "sin descanso" para que los plazos se acorten "lo más posible".

Ha detallado que ahora el proyecto está pendiente de la aprobación definitiva del estudio informativo y de su evaluación ambiental estratégica, que se prevé se resuelva en próximos meses. Después el trabajo se desdoblará en dos: la elaboración del plan especial de ordenación urbanística del ámbito de Abando por parte del Ayuntamiento y la licitación del proyecto constructivo de la estación soterrada por parte del Gobierno español.

Críticas de la oposición

Tras estas explicaciones, la edil de EH Bildu, Jone Goirizelaia, ha cuestionado que todavía no se sepa "cuándo se inaugurará —el TAV—" y "si llega, cómo llegará". Además, ha mostrado su preocupación porque una solución provisional se convierta en definitiva.

Por su parte, la concejal de Elkarrekin Podemos, Ana Viñals, ha recordado su postura crítica con el TAV, pero ha abogado por trabajar para asegurar que el proyecto sea lo más útil posible para los vecinos de Bilbao la Vieja y Zabala asegurando el soterramiento del tren "para acabar con la trinchera" en el lugar.

Por último, el edil del PP, Carlos García, ha confesado su "decepción" ya que, según ha dicho, hubiera deseado un "compromiso de llegada" soterrada de la alta velocidad a Bilbao "con fechas concretas" tras "más de 20 años ejecutándose" el proyecto ferroviario.