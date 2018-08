Economía

CCOO y UGT decidirán el 9 de marzo si convocan huelga general

29/02/2012

Podría ser el 29 de marzo. Sindicatos vascos han protestado este jueves en Gasteiz, Donostia y Bilbao, contra las políticas europeas de ajuste.

Las direcciones confederales de CCOO y UGT decidirán el próximo 9 de marzo si convocan una huelga general contra la reforma laboral, y entretanto volverán a salir a las calles el 11 de marzo.

Mientras que desde las direcciones confederales se sigue siendo prudente sobre la necesidad o no de convocarla, el secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso Casado, lo ve más claro. Casado ha asegurado que el sindicato convocará una huelga general contra la reforma laboral, pero ha indicado que la decisión definitiva se tomará la próxima semana a nivel confederal. Asimismo, ha señalado que la fecha no está decidida, que "cualquier fecha es válida" y que esta huelga "seguramente no será la única".

Casado ha apuntado que UGT "nunca va a renunciar" a las huelgas, y ha recordado que el sindicato ha convocado paros generales "con todos los gobiernos que han hecho recortes", tras lo que ha afirmado que lo seguirá haciendo.

Por su parte, la responsable territorial de CC.OO. de Álava, Mari Cruz Vicente, ha insistido en que la decisión de acudir a la huelga se va a tomar en los órganos de dirección del sindicato, que están convocados a lo largo de la próxima semana.



Podría ser el 29 de marzo



Mientras tanto, las direcciones confederales de CCOO y UGT han señalado que "valorarán y aprobarán la fecha de realización de una huelga general" el 9 de marzo, antes del día 11, jornada en la que se han convocado nuevas manifestaciones contra la reforma laboral.



Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa los secretarios generales de ambas organizaciones en Madrid, Javier López (CCOO) y José Ricardo Martínez (UGT), que han señalado que "no van desencaminadas" las informaciones que apuntan la posibilidad de que se convoque una huelga general el 29 de marzo.



De momento, y a propuesta de las organizaciones sindicales madrileñas, para el 11 de marzo se han convocado movilizaciones en toda España que, en el caso de la capital, se traducirán en una manifestación que será "el gran homenaje a las víctimas de los atentados" de 2004.



Sindicatos vascos protestan contra las políticas europeas de ajuste

Este jueves, CCOO y UGT han realizado actos conjuntos en Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao, mientras que ELA se ha concentrado en solitario en la capital vizcaína.



Unai Sordo y Dámaso Casado han eludido precisar si se sumarán a la huelga general convocada para el 29 de marzo por los sindicatos nacionalistas, aunque no han descartado ninguna medida para conseguir que el Gobierno "meta en un cajón" su reforma laboral.

Sin embargo, el secretario general de CC.OO. de Euskadi ha señalado que con declaraciones como las que ha hecho este miércoles el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, -que ha rechazado coincidir con CC.OO. y UGT- en las que "se habla de todo menos de cómo echar atrás esta reforma laboral, es absolutamente manifiesto que es muy difícil llegar en Euskadi a cualquier escenario de unidad sindical".

"Aquí hay un sindicato, ELA, que es un cáncer sindical en Euskadi y pretende romper cualquier escenario de actuación conjunta entre las organizaciones sindicales", ha denunciado.