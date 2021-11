23/11/2021 15:19 Economía Accidente laboral ESK pedirá que el suicidio de un trabajador en Azpeitia se considere accidente laboral O.P. | Eitb Media Un joven vecino de Azpeitia, de 20 años, se quitó la vida en julio, en la propia empresa en la que trabajaba. Había manifestado que "no podía más" con su situación laboral. El sindicato ESK, la familia y agentes sociales afirman que la precariedad fue determinante en el desenlace. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Miembros de Elkar-ekin y de ESK y la madre del joven, hoy. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

ESK entablará acciones judiciales en el orden social por el suicidio de un trabajador en la empresa en la que estaba empleado en Azpeitia a fin de que sea considerado un accidente laboral y asegura que las condiciones laborales que padecía "fueron determinantes" en la decisión.

La abogada de ESK Fátima del Castillo, los miembros del colectivo Elkar-ekin de Azpeitia Imanol Agirre y Eneko Ibarguren, la portavoz de ESK Iratxe Esnaola y, Silvia Castillo, la madre del joven fallecido, han comparecido este martes en rueda de prensa en la sede del sindicato en San Sebastián para explicar los detalles del caso.

Los hechos tuvieron lugar el 30 de julio de 2021 cuando el joven Luis Enrique Soriano, de 20 años, de origen dominicano y vecino de Azpeitia en los últimos tres años, se quitó la vida en el propio taller en el que trabajaba desde noviembre de 2018.

Según relata del Castillo, el sindicato tiene la "certeza" de que la empresa incurrió en varias irregularidades, tal y como ha explicado también Ibarguren.

Elkar-ekin recogió el testimonio de la familia pocos días después del fallecimiento de Soriano, quienes afirmaban que el joven "trabajaba más horas de las que le correspondían por contrato" y trabajaba 12 horas seguidas, "también los sábados, así como muchos domingos".

No solo eso, ya que, según aseguran, "no disfrutó de vacaciones o al menos no de todas las que debiera" y "tuvo que ir a trabajar cuando estaba de baja por covid, de noche y solo". Han destacado también que el empresario le descontó 300 euros de su salario a Soriano porque le había salido mal una pieza.

Según afirman tanto desde Elkar-ekin como desde ESK, el joven manifestó en más de una ocasión a su entorno que "no podía más", refiriéndose a la situación que vivía en el trabajo.

La abogada ha precisado que el joven "carecía de antecedentes psiquiátricos o psicológicos" y "tenía una buena relación con su entorno más cercano". Sin embargo decidió "quitarse la vida en el taller" sobre las 21:30 horas del 30 de julio, según consta en el atestado de las diligencias previas abiertas en el juzgado número 1 de Azpeitia, una hora, las 21:30, en la que "tampoco estaba cumpliendo con su horario" ya que su jornada debiera haber finalizado a las 17:30 horas.

El clima laboral, determinante

Desde el punto de vista penal "está claro que se trata de un suicidio, aunque de momento no se han cerrado esas diligencias previas", ha aclarado Castillo.

Por su parte, la portavoz de ESK Iratxe Esnaola ha remarcado que "no tiene ninguna duda" de que la muerte "es un accidente laboral" ya que, "más allá de que el hecho se haya producido en el propio centro de trabajo, el clima laboral vivido ha sido un factor "determinante en el fatal desenlace".

Del Castillo ha señalado que están en contacto con Osalan y con la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa que "está realizando sus informes tras las investigaciones oportunas". Además, el sindicato ha asegurado que realizará actuaciones judiciales por la vía legal porque entiende que "existen indicios probatorios suficientes", ha precisado.

Esnaola ha recordado que los accidentes laborales han crecido un 19 % en la CAV pero el Gobierno Vasco "no tiene ninguna intención de que la prevención pase a ser un tema de primer orden".

Ha señalado que existen "cientos de trabajadores mal pagados", en ERTE, que "padecen situaciones de acoso y de intimidación" y hacen horas extra sin pagar. Situaciones además que se agravan en el caso de las mujeres y de los trabajadores y las trabajadoras más jóvenes y que "si además, como es el caso de Luis Enrique, son personas migradas o racializadas todo esto se multiplica exponencialmente".