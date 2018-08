Economía

29-M

El Parlamento de Navarra cierra el 29-M, coincidiendo con la huelga

Redacción

12/03/2012

Así lo ha decidido la Mesa de la Cámara, aunque su presidente, Alberto Catalán, ha declarado que la decisión no significa que la institución secunde la huelga general.

El Parlamento de Navarra no tendrá actividad el 29 de marzo, al haberlo acordado así hoy la Mesa de la Cámara, lo que, según ha precisado su presidente Alberto Catalán, no significa que la institución secunde la huelga general convocada para ese día contra la reforma laboral.



La Mesa del Parlamento foral, integrada por el presidente (UPN), dos vicepresidentes (PSN y NaBai) y dos secretarios (PSN y Bildu), ha acordado con el voto en contra de UPN no convocar comisiones para ese día, en respuesta a una demanda trasladada por la Junta de Portavoces, que tampoco cuenta con el respaldo del PPN.

Al término de la sesión, en declaraciones a los periodistas Catalán ha opinado que "una institución como el Parlamento de Navarra no puede hacer huelga, no puede faltar a su actividad sin más".



El presidente, quien ha asegurado que ese día "trabajará como cualquier otro día", ha reconocido que "entra dentro de la propia libertad de cada uno" decidir si ese día trabaja o secunda la huelga y señalado que cada parlamentario "deberá ser consecuente con las decisiones y comportamientos que adopte".