Bizkaia investiga si Hacienda filtró el expediente de Melchor Gil

19/03/2012

El diputado general José Luis Bilbao afirma que será una investigación "rápida" que permitirá tener resultados en pocos días.

La Diputación Foral de Bizkaia ha abierto una investigación interna para aclarar si el expediente fiscal del vicepresidente del PSE vizcaíno y cuñado del lehendakari, Melchor Gil, se filtró desde el Departamento de Hacienda, tal y como sostiene el propio Gil.

En una entrevista en Radio Euskadi, el diputado foral de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha señalado que será una investigación "rápida" que permitirá tener "resultados" en pocos días.



El diputado general ha señalado que, sobre el caso de Melchor Gil, ha leído "muchos comentarios" que, en sus palabras, "rayan la calumnia y la difamación". "No podemos decir públicamente lo que sabemos, pero es facil hablar y especular sobre lo que no se conoce", ha señalado.



Hacienda investigó al vicesecretario general del PSE-EE de Bizkaia y cuñado del lehendakari, Melchor Gil, por los ingresos que le permitieron la compra de un chalé en Castro Urdiales (Cantabria), y puso el caso en manos de la fiscalía, que archivó el caso por supuesto fraude fiscal y ahora investiga los documentos aportados por Gil.



El expediente del dirigente socialista llegó hace una semana en un sobre anónimo, por mensajero, a varios periódicos vascos. Para los socialistas, esta filtración sólo ha podido salir "de los ordenadores de Hacienda".

El diputado general ha anunciado que la institución foral abrió la semana pasada una investigación interna para intentar esclarecer si esa información ha salido de los servicios de la Hacienda foral.

"Yo he oído que esa información ha salido del ordenador de Hacienda. A mí eso no me consta", ha dicho.

Bilbao ha insistido en que no puede decir públicamente "lo que sabemos en la diputación" sobre este caso porque "nunca habla de información de ningún contribuyente en concreto", y ha lamentado que la gente hable sobre casos que "ni sabe ni conoce".

Ha defendido la actuación de la diputación contra el fraude fiscal en general así como la profesionalidad y cualificación de los funcionarios de Hacienda, que "cuentan con todo nuestro apoyo".

También ha rechazado que la denuncia contra Gil ante la fiscalía tenga motivos electorales, puesto que, primero, "la presentaron los técnicos de Hacienda, no los políticos", y segundo, la primera vez que lo hicieron fue hace un año: desde entonces, ha recordado Bilbao, han pasado dos elecciones (las locales y las generales) y no ha trascendido el caso hasta ahora.