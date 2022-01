01/01/2022 13:18 Economía aniversario 20 años del euro: ¿Cómo nos ha cambiado la vida? itxaso león kareaga | eitb media En el vigésimo aniversario de la entrada del euro, echamos la vista atrás y analizamos el panorama actual con la ayuda de un economista. Escuchar la página Escuchar la página

Este 1 de enero de 2022 se cumplen veinte años desde que dejamos atrás la peseta para instaurar plenamente el euro en nuestras vidas. Dos décadas dan para mucho, aunque hay quien sigue pensando en pesetas. Pero, ¿cómo nos ha cambiado la vida el euro? ¿Estamos ya ante una sociedad completamente habituada a la moneda europea?

A finales del pasado mes de junio de 2021, según la estimación del Banco de España, el 55% de las pesetas que estaban en circulación antes de la entrada del euro había sido canjeado desde 2002. Agotado el período de cambio, el 45% restante habría quedado en manos de la ciudadanía como pieza de recuerdo o de coleccionismo, deteriorado, perdido o salido del país en los bolsillos de los turistas.

Gorka Macías es economista y opina que ese cambio que nos lleva acompañando veinte años ha afectado de diferentes maneras a diferentes generaciones. El Estado español, explica, "se caracteriza por tener una sociedad en la que la edad media es bastante alta", por lo que muchas personas "estaban habituadas a la peseta". Apunta que, "cuando les hablas de cantidades grandes, como pueden ser la compraventa de pisos y coches o los sueldos anuales", aún necesitan traducirlo a las pesetas para evaluar si se trata de una cantidad grande o pequeña.

Recuerda, por otro lado, que las personas por debajo de los 30 años han vivido una realidad económica muy diferente, y lo ilustra con una anécdota personal: "en la ikastola recibí el libro de matemáticas con las pesetas en las últimas páginas para aprenderlas, pero a mitad de curso nos cambiaron el libro". Se trata, por tanto, de uno de esos casos de una generación que no llegó a vivir y consumir peseta en mano. "Yo pienso en euros".

Recuerdos de un pasado cercano

"Como la peseta va ligada al pasado y el euro al futuro, se suele repetir que, antiguamente, con un millón de pesetas podías hacer mucho más que con 6000 euros de ahora". Pero "los precios de ahora", apunta el economista, "no son los precios de cuando entró el euro". Señala que "se ha encarecido el nivel de vida, pero los sueldos no subieron a ese nivel, porque la economía no estaba preparada".

En el caso del Estado español, habla de una "peor" estructura económica como punto de partida, "ya que veníamos del franquismo, por lo que esa estructura se formó en dependencia de los demás países". Una dependencia que, añade, en ocasiones puede provocar que un país quede "a la cola de las potencias que gobiernan su moneda".

Europeización y desarrollo

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmaba en un artículo publicado este viernes en varios periódicos europeos que el euro ha "fortalecido" a los europeos ante las crisis, también la de la pandemia de coronavirus.

Lagarde opina que "en momentos críticos, como la pandemia, la moneda única ha sido fundamental para coordinar las distintas respuestas en Europa". La presidenta del BCE ha sostenido asimismo que "el euro ha contribuido al sentimiento de unidad entre los europeos", pues el euro y Europa "son ahora inseparables".

Además, ha argumentado que, "para los jóvenes europeos, que siempre han conocido solo la moneda única, debe ser prácticamente imposible imaginar Europa sin el euro".

En esa línea, uno de los aspectos en los que Macías incide al referirse al cambio de moneda es en que España se ha vuelto un país "más europeizado; a nivel de derechos laborales, recursos verdes o estilo de vida".

Aunque no se atreve a inclinarse hacia lo positivo o negativo de dicho cambio, el economista subraya que todas las decisiones políticas "tienen su parte buena y su parte mala, y es difícil evaluar el impacto que van a tener en un futuro". Entre los beneficios de la instauración del euro, menciona "el poder establecer políticas estructurales en lugar de monetarias, para evitar poner un parche hoy pero que mañana aparezca el mismo problema". Por otro lado, y poniendo el foco en las posibles desventajas, alude a que "ha traído más control centralizado desde la Unión Europea".

Macías se pregunta qué habría pasado de no haber entrado España en el euro o en la Unión Europea. Aunque confiesa no saberlo con seguridad, "podemos deducir que habría tenido un proceso de desarrollo económico más lento".