Economía

Entrevista en Radio Euskadi

Etxaide insta a los trabajadores a 'no renunciar a nuestros derechos'

Redacción

26/03/2012

La secretaria general de LAB ha señalado que "o le damos la vuelta" a esta situación "a base de mucha movilización", o "no tendrá vuelta posible".

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha afirmado que la huelga general del 29 de marzo "tiene que ser un día para salir todos a la calle, conjuntamente, para sumar en la calle la fuerza de diferentes colectivos y decir basta ya" a la "agresión" que supone la reforma laboral.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Ainhoa Etxaide ha indicado que lo que están trasladando a los trabajadores es la "necesidad de no renunciar a los derechos que nos han quitado con esta reforma, que a la reforma se le tiene que dar la vuelta, que tenemos que parar sus consecuencias a base de mucha defensa de nuestros derechos y la huelga general va a dar mucho impulso a ese camino que tenemos que recorrer".

En ese sentido, ha reconocido que "quedarse en casa o ir a trabajar ese día es una opción que se puede adoptar, pero la realidad es que a esta situación, o le damos la vuelta a base de mucha movilización, mucho trabajo y de no renunciar a nuestros derechos o no tendrá vuelta posible". Por lo tanto, ha añadido, ir a la huelga es "una inversión para una solución ante esta crisis salir el jueves a la calle".

En cuanto a la convocatoria de huelga general por parte de todos los sindicatos, Etxaide ha indicado que los datos que tienen es que "hay más de mil comités de empresa que ya han decidido hacer un llamamiento a la huelga" y ha destacado "la contundencia de las votaciones cuando se han hecho ya dos asambleas en centros de trabajo, donde no existe apenas una reacción contraria a la huelga".

Etxaide ha denunciado que el decreto de servicios mínimos fijado por el Gobierno Vasco "impide que la huelga sea real y efectiva" en sectores como el transporte o enseñanza.

