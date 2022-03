09/03/2022 09:08 Economía ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA El presidente de Confebask defiende cambiar el sistema que fija el precio de la electricidad EITB MEDIA En opinión de Eduardo Zubiaurre, no tiene sentido que el precio de la luz esté ligado a un combustible, el gas, que Europa no tiene. Asimismo, considera que la Unión Europea debe revisar las medidas adoptadas en materia de descarbonización y transición energética. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha reivindicado replantear el sistema que fija el precio de la electricidad en un momento en el que el precio de la electricidad, los carburantes y la energía en general no para de subir. En su opinión, no tiene sentido que el precio de la luz esté ligado a un combustible, el gas, que Europa no tiene. En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, también ha señalado que la Unión Europea debe revisar las medidas adoptadas en materia de descarbonización y transición energética.

El presidente de Confebask prevé que la crisis energética se irá extendiendo y ante eso insta a la Unión Europea a tomar medidas "valientes" de inmediato. De no ser así, augura una situación muy complicada.

"Es hora de reaccionar. Europa tiene una responsabilidad y debe tener un protagonismo real", ha subrayado.

