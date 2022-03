Economía Suministro La huelga del transporte afecta al suministro de frutas y hortalizas procedentes del Levante peninsular Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 21/03/2022 11:53 (UTC+1) De momento, Mercabilbao y Mercairuña disponen de producto suficiente para pasar la semana, aunque escasean los cítricos de Levante y las hortalizas de Almería. La subida de precios es una de las consecuencias de la escasez. Escuchar la página Escuchar la página

La huelga del transporte afecta ya al suministro de productos alimenticios y a su precio, aunque los principales mercados de mayoristas de Euskal Herria pueden afrontar lo que queda de semana.

En Mercabilbao, el centro de distribución de alimentos perecederos de la capital de Bizkaia, escasean las hortalizas procedentes de Almería y los cítricos de Levante. Según Gorka Moreno, le presidente de la asociación de mayoristas de fruta y verdura de Mercabilbao, no hay aún ningún producto que no se pueda encontrar, porque "si no lo tiene uno, lo tiene otro".

Sin embargo, los tomates, las judías, las berenjenas o el calabacín que llega de Almería "escasean más", así como las naranjas y mandarinas de Levante, productos que ayer "prácticamente no llegaron". Lo "poco" que se repuso en fruta y verdura procedió fundamentalmente de zonas cercanas como La Rioja.

El plan de los mayoristas para esta semana pasa por "tirar de stocks" y del "poco" género que han podido reponer.

Moreno afirma que, si el conflicto se soluciona, "en día y medio nos podemos aprovisionar" y volver a una situación "cercana a la normalidad".

En Mercairuña, el mercado de mayoristas de Pamplona, durante esta mañana han llegado algunos camiones, que no han tenido problema para llenar los almacenes de la mayoría de productos. De momento, con los productos recibidos durante el lunes podrán continuar con normalidad la semana.

Sin embargo, como en Bizkaia, según los responsables de Mercairuña, los camiones procedentes de Almería no han llegado, por lo que no han podido recibir los productos procedentes de la zona. Tampoco han llegado los productos que suelen recibir en barco desde el Caribe, como las piñas o aguacates.

La falta de productos afecta también a su precio. "Las cosas están muy caras, y el que tiene sube mucho el precio", explica un comerciante.