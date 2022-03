Economía Transporte Protestas y reuniones en el octavo día de la huelga del transporte Mikel Domínguez | EITB Media Última actualización: 21/03/2022 12:24 (UTC+1) Publicado: 21/03/2022 09:42 (UTC+1) Habrá caravanas de camiones en Bizkaia y Navarra. El Gobierno Foral se reunirá con Tradisna. En España, el Gobierno lo hará con el comité del transporte, pero la plataforma convocante de la huelga reclama una reunión con sus representantes para desconvocarla. Escuchar la página Escuchar la página

La huelga indefinida del transporte, convocada por Hiru y Tradisna en Hego Euskal Herria, vive su octavo día. En Bizkaia y Navarra habrá caravanas de camiones hasta las sedes de los gobiernos. En la comunidad foral y en España, además, gobiernos y asociaciones celebrarán sendas reuniones.

En Bizkaia, convocada por el sindicato Hiru, una caravana de camiones partirá por la mañana desde Larrabetzu a Bilbao, hasta la sede del Gobierno Vasco. En Navarra, una caravana organizada por Tradisna saldrá a las 11:00 de Imárcoain para llegar a Pamplona.

Adcemás, los sindicatos se reunirán con el Gobierno de Navarra, cada uno por su lado. Hoy, representantes de Tradisna participarán en la reunión con el departamento de Transportes. Mañana será el turno de Hiru.

En España también habrá una reunión entre el Gobierno y representantes del órgano sectorial que hace de interlocutor. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, recibirán al Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).

Ese órgano pide al Gobierno que tome medidas económicas "inmediatas" para reducir el impacto de la subida del precio de los carburantes y pide que se garantice el derecho al trabajo de los transportistas que no hacen huelga. Sin embargo, la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, convocante de la huelga indefinida, ha advertido que no desconvocará el paro hasta que el Gobierno no se reúna directamente con sus representantes.

Falta de productos

La huelga está teniendo cada vez más efecto en la industria y el comercio. Las plantas de Mercedes en Vitoria-Gasteiz y Vokswagen en Pamplona, las mayores de Euskal Herria, estarán hoy cerradas por la incertidumbre existente respecto del suministro de piezas.

En cuanto al comercio, ya se nota algo la escasez. El mercado para mayoristas Mercabilbao, por ejemplo, algunos productos frescos, como las frutas y verduras, están a la mitad de su stock, y en otros casos se comenzará a notar a lo largo de la semana.

La huelga, así como el precio del carburante, también está afectando a la pesca. Las embarcaciones están paradas desde el lunes, y hoy decidirán qué hacer en adelante.