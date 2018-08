Economía

Crisis económica

¿Se puede negar el Gobierno Vasco a aplicar los recortes de Rajoy?

David Pérez

24/04/2012

El catedrático de la UPV-EHU Juanjo Álvarez propone una vía para esquivar el carácter obligatorio de algunos recortes.

Los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy están generando una tormenta política en algunas comunidades autónomas, sobre todo las relativas a la Sanidad.

El Gobierno Vasco ha mostrado su rechazo a las medidas, pero desde el Ejecutivo central se apunta que, al haber sido aprobadas por decreto ley, son de obligado cumplimiento en todas las CCAA.

Sin embargo, ¿no hay ningún resquicio legal para esquivar el carácter obligatorio de algunos recortes? El catedrático de Derecho Internacional Público de la UPV-EHU, Juanjo Álvarez, cree que es posible: "Es complicado, pero se puede intentar".

Entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el experto ha explicado que "la clave está en la calificación de básica o no de la legislación que está dictando el Consejo de Ministros. Todo aquello que el Estado califica como básico, y tiene capacidad unilateral de hacerlo, genera una doble consecuencia, que es inmediatamente ejecutable, y que la única vía de impugnación que tienen las CCAA es presentar recurso ante el Tribunal Constitucional".

De todos modos, este recurso "no conlleva la suspensión automática de la medida".

"Si es el Estado quien recurre una decisión de una CCAA, la suspensión de la medida es automática, y el TC ha de dictar decisión específica sobre si mantiene o no la suspensión, pero si una CCAA recurre una decisión del Estado, el recurso no genera suspensión. Se puede solicitar y el TC lo puede estudiar, pero los precedentes no auguran que se vaya a aceptar", ha detallado.

Álvarez ha recordado que el Constitucional está tardando "una media de seis años" en resolver los recursos, así que esta vía no sería la más fructífera para las CCAA.

En ese sentido, el catedrático propone otra alternativa, recurrir ante el Constitucional que los recortes hayan sido aprobados por decreto ley, ya que pese a que esa vía está prevista solo para momentos de "absoluta urgencia", está siendo la más utilizada por el Ejecutivo central.



"Es un escándalo jurídico [...], el Parlamento no está haciendo otra cosa más que validar decretos leyes. Ese argumento sí podría tener peso ante el Consticional", ha señalado.

De hecho, Álvarez ha recordado que el Gobierno de Rajoy ya ha aprobado 19 decretos leyes, "más que en toda la legislatura anterior".

"Montesquieu se removería desde la tumba", ha considerado.