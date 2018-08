Sociedad

Euskadi también tendrá que aplicar el copago farmacéutico

19/04/2012

La medida, que será aprobada por real-decreto por el Gobierno de Rajoy, será de obligado cumplimiento para todas las CCAA.

El Gobierno Vasco tendrá que aplicar en Euskadi el copago farmacéutico diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que la medida será aprobada este viernes por real-decreto, es decir, será de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas.

Con esta medida, todos los ciudadanos pagarán más por los medicamentos, incluidos los pensionistas, que pagarán por primera vez. Solo se libran los parados de larga duración sin prestaciones, que antes pagaban un 40% del precio de los medicamentos y ahora les saldrán gratis hasta que encuentren trabajo.

Hasta ahora, independientemente de su pensión, los jubilados no pagaban ningún medicamento. A partir de la reforma, los jubilados con una pensión anual de hasta 18.000 pagarán un 10% del valor del medicamento con un máximo de 8 euros al mes.

Los que tengan una pensión más alta de 18.000 euros pagarán ese mismo 10%, aunque en este caso el tope mensual será de 18 euros.

No hay ninguna medida específica para los enfermos crónicos, aunque sí existe ese tope de 8 o 18 euros en función de la pensión.

En cuanto a los trabajadores, si hasta ahora se pagaba sin distinción un 40% del precio del medicamento, a partir de ahora aquellos con un sueldo bruto anual de hasta 100.000 euros pagarán un 10% más, es decir, el 50% del precio. Los que superen esta renta pagarán el 60%.

Las personas sin empleo también pagarán más por las medicinas, aunque en este caso se distingue entre quienes reciben prestaciones y quienes no. Los que sí la tienen pagarán al igual que los trabajadores, aunque como novedad, quienes no reciban prestación de desempleo no pagarán nada hasta que encuentren empleo.

Otra excepción: tampoco pagarán por los medicamentos los que reciben una pensión no contributiva. En Euskadi, este colectivo asciende a 12.000 personas.

El copago farmacéutico será aprobado este viernes, aunque entrará en vigor dentro de un par de meses, cuando se solucionen los aspectos técnicos, entre ellos la puesta en marcha de la tarjeta sanitaria con los datos fiscales de cada usuario.



OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Pese a que algunas CCAA no están de acuerdo con la medida, como por ejemplo Euskadi, todas ellas se verán obligadas a aplicarla.

En ese sentido, el consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, ha considerado que la medida es "insolidaria" y que no le parece que sea la solución a "los grandes retos del sistema sanitario".



Lo que no se sabe es qué harán comunidades como Cataluña, que ya puso en marcha el pago de un euro por receta y cuyos ciudadanos también están afectados por estas nuevas medidas.



OTRAS MEDIDAS

La ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció ayer que el Gobierno ha acordado junto con las comunidades otras medidas como acabar con el denominado turismo sanitario, es decir, prohibir "de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria".

"Como no hemos incorporado ese artículo [al Derecho español] muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto que hay personas europeas que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles", afirmó.

En concreto, calculan que casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.

Asimismo, Sanidad y las comunidades acordaron establecer una cartera común de servicios del SNS, que "asegure que todos los españoles, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad".