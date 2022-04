Economía Entrevista en Radio Euskadi Aranburu cree "indigno" que los directivos acumulen riqueza y aboga por abrir el debate del salario máximo Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA Publicado: 26/04/2022 10:14 (UTC+2) Última actualización: 26/04/2022 10:44 (UTC+2) La secretaria general de LAB sostiene que "hay margen para obtener más ingresos", por ejemplo, grabar más a las rentas más altas o eliminar la bonificaciones y las deducciones que tienen las grandes empresas. Escuchar la página Escuchar la página

Aranburu, en un momento de la entrevista. Foto: EITB Media

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, considera que es "indigno" que haya gente que acumule riqueza, como los grandes directivos con salarios muy elevados y encima con dividendos, y asegura que hay que abrir el debate del salario máximo.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, ha defendido que "hay margen para obtener más ingresos", por ejemplo, grabando más a las rentas más altas o eliminando la bonificaciones y las deducciones que tienen las grandes empresas. No obstante, ha lamentado que no se "meta mano" a esos beneficios "indignos".

En la misma línea, ha subrayado que su sindicato "no va a participar en un pacto de renta que suponga pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora. Es indigno que se nos pida esfuerzos en cuanto a nuestro salario y los directivos de las empresas del Ibex35 sigan aumentando sus salarios y repartiendo dividendos".

Cuestionada por cuál debería ser la referencia para subir los salarios, ha mencionado el IPC para, a reglón seguido, criticar al consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, por "haber ido más allá que la misma patronal" al descartar esa opción argumentando que haría subir la inflación.

Sobre los datos facilitados por Osalan sobre la siniestralidad laboral, Aranburu ha criticado "un intento de minimizarlo que está ocurriendo y esconder los datos" (Osalan cifra en seis las muertes este año; según los sindicatos, son 20 las personas fallecidas) y ha precisado que muchos accidentes in itinere no se investigan como accidente laboral, tampoco los no traumáticos ni los causados por la fatiga o estrés laboral. "Pasa lo mismo con las enfermedades profesionales, Osalan reconoce que los cánceres de origen laboral rondan el 5 % pero no tiene voluntad de investigar ni registrar esos datos", ha denunciado.

Por último, respecto al pacto de la reforma educativa y el conflicto laboral en Osakidetza, ha admitido que no descartan movilizaciones si no se concretan ciertas cuestiones, en cuanto a la primera y no se atienden las propuestas de los sindicatos, en la segunda.