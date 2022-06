Economía CRISIS DIPLOMÁTICA La decisión de Argelia supone más incertidumbre y más problemas para el sector productivo vasco, según Tapia AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 09/06/2022 11:23 (UTC+2) Última actualización: 09/06/2022 12:18 (UTC+2) La consejera Arantxa Tapia ha reconocido que la ruptura de las relaciones comerciales entre Argelia y España tendrá un impacto directo sobre la industria vasca. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Arantxa Tapia, en una imagen de archivo. Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Aljeriaren erabakiaren ostean euskal industriak arazo gehiago izango dituela aurreikusi du Tapiak

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado que la decisión de Argelia de congelar todas las operaciones de comercio exterior con España eleva la "tensión" y la "incertidumbre" existente y añade, por tanto, "problemas" al sector productivo vasco.

Tapia ha realizado estas manifestaciones en un encuentro celebrado este jueves en Bilbao bajo el título "La transición energética en el País Vasco". En estos términos se ha referido a la decisión de Argelia de suspender el tratado de amistad suscrito con España hace casi dos décadas como represalia por su apoyo al plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

Según ha explicado, no se sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo: "No sabemos exactamente a dónde va a ir todo esto, la noticia de ayer, pero, desde luego, más incertidumbre y más problemas a todo nuestro sector productivo". No obstante, ha asegurado que el impacto sobre la industria vasca "se va a vivir de forma directa".

Tapia ha afirmado que lo que se observa, en relación a las dos principales fuentes de gas natural -Rusia y Argelia-, es que se está en una situación de "tensión absoluta", lo que supone una "incertidumbre añadida" a la que ya se tenía previamente.

Por lo tanto, cree que esa incertidumbre que se está generando va a ir directamente a precios que van a tener que abonar las empresas "en sus facturas" y, en muchas ocasiones, eso supone que "no se puede trasladar ese impacto al producto que se está vendiendo en el mercado".