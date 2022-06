Economía EITB DATA Dos de cada diez personas en Hego Euskal Herria viven de alquiler N. B. | EITB MEDIA Publicado: 16/06/2022 07:03 (UTC+2) Última actualización: 16/06/2022 07:03 (UTC+2) Tanto en Euskadi, Navarra como en España ha aumentado progresivamente la tendencia de alquilar en vez de comprar como consecuencia de distintos factores. Escuchar la página Escuchar la página

El peso de la vivienda de alquiler no supera el 20 %. Foto: EITB MEDIA Whatsapp

Euskaraz irakurri: Hego Euskal Herriko hamar pertsonatik bi alokairuan bizi dira

Dos de cada diez personas en Hego Euskal Herria viven de alquiler, un porcentaje todavía muy alejado de los ocho hogares que tienen su vivienda en propiedad. No obstante, el peso de los hogares alquilados aumenta progresivamente tanto en Euskadi, en Navarra como en España. Los factores que están detrás de ese aumento son no poder o no querer comprar vivienda, o el peso creciente de la población extranjera.

Así se desprende del último informe de EITB Data sobre el mercado de la vivienda y que publica este jueves en todos sus medios EITB Media.

Entre la conclusiones del informe, también se recoge que dada la prevalencia de la tenencia en propiedad y que, en general, el coste de comprar es casi parecido al de alquilar, es previsible que una parte de este grupo de hogares en alquiler pase progresivamente a la compra de vivienda en propiedad.

Lide Salvador, consultora de Ikei y colaboradora en EITB DATA, explica por qué ocho de cada diez hogares tienen su vivienda en propiedad.