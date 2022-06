Economía Oriente Medio Tubacex se adjudica en Abu Dabi el mayor contrato de su historia por 1000 millones de euros AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 22/06/2022 11:58 (UTC+2) Última actualización: 22/06/2022 11:58 (UTC+2) Tendrá un valor superior a las 30 000 toneladas de producto y diez años de duración, para el suministro de soluciones integrales dirigidas a la extracción de gas en Oriente Medio. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Tubacex. Imagen de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Tubacex se ha adjudicado el mayor contrato de su historia con la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) por unos 1000 millones de euros, un valor superior a las 30 000 toneladas de producto y diez años de duración, para el suministro de soluciones integrales dirigidas a la extracción de gas en Oriente Medio.

En el marco de este acuerdo, la compañía se compromete a la construcción de una nueva planta de fabricación de tubo y roscado en Abu Dabi, la primera para la fabricación de OCTG en Oriente Medio, que estará operativa en el año 2024 y empleará a 150 personas.

Esta adjudicación se suma a otros recientes acuerdos plurianuales firmados en las últimas semanas para la fabricación de tubos de umbilicales, aeroespacial y nuclear que, en su conjunto, sitúan a Tubacex con una cartera total de más de 1500 millones de euros.

Puesto que la compañía mantenía a finales de mayo una cartera de 500 millones de euros, la cifra actual permite calcular que el contrato con la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi ronda los 1000 millones de euros.

Según ha comunicado la empresa a la CNMV, este pedido se ha firmado durante el evento "Make it in the Emirates", un foro que reúne a las mayores empresas industriales e inversores de Emiratos Árabes Unidos para compartir sus planes de desarrollo e impulsar la inversión local.

La compañía "garantiza la estabilidad de su negocio orientando su estrategia hacia la mejora de la eficiencia de los proyectos y reducción de su impacto ambiental" mientras mantiene la "diversificación hacia el negocio de energías de bajas emisiones, o la entrada en mercados en desarrollo, como el hidrógeno o captura de CO2".