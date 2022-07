Economía Ente Vasco de la Energía El director del EVE asegura que Euskadi está preparando ya su propio plan de contingencia energética EITB Media Publicado: 20/07/2022 16:08 (UTC+2) Última actualización: 20/07/2022 16:30 (UTC+2) "Si en algo hemos incidido siempre es que la mejor política energética que podemos llevar a cabo es la de la eficiencia energética", ha resaltado Iñigo Ansola, director general del EVE. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Iñigo Ansola, director general del Ente Vasco de la Energía (EVE). Imagen: EITB Media 3:48 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: EEEko zuzendariak ziurtatu duenez, Euskadi kontingentzia plan energetiko propioa prestatzen ari da jadanik

Iñigo Ansola, director general del Ente Vasco de la Energía (EVE), entrevistado en Boulevard de Radio Euskadi, ha asegurado que el Gobierno Vasco está preparando ya su propio plan de contingencia para que, "desde ya, vayamos adoptando medidas para la reducción del consumo de la energía".

Ansola ha recordado que este año el organismo que dirige cumple 40 años. "Si en algo hemos incidido siempre es que la mejor política energética que podemos llevar a cabo es la de la eficiencia energética", ha resaltado.

"Ese gradito, que parece que es poco, puede evitar consumir muchísima energía", ha dicho en referencia la Comisión Europea (CE) ha propuesto para que los países de la Unión Europea reduzcan en un 15 % su consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023 con medidas de ahorro en hogares, empresas y sector público para prepararse ante un posible corte del suministro por parte de Rusia.

"Tenemos que ir implantando cada vez más medidas en harás a que consumamos menos energía", ha incidido Ansola. "No sabemos lo que va a hacer Rusia; no sabemos lo que va pasar mañana con el Nord Stream 1; no sabemos si realmente van abrir ese conducto para suministrar gas a Europa", ha advertido.

"Cuanta menos energía eléctrica consumamos, menos gas vamos a consumir", ha asegurado.

Por último, el director general de EVE ha constatado que la industria "a lo largo de estos últimos 40 años ha hecho los deberes, y cada vez está siendo más eficiente".

"Sigue dando pasos en esa labor y, no me cabe la menor duda, todas las recomendaciones del Gobierno Vasco y la UE las llevará a la práctica", ha agregado.