Economía Entrevista en Euskadi Irratia Denis Itxaso: "Es una irresponsabilidad" la actitud del PP en torno al decreto de ahorro energético EITB MEDIA Publicado: 25/08/2022 09:32 (UTC+2) Última actualización: 25/08/2022 10:28 (UTC+2) Núñez Feijóo mantiene "la estrategia destructiva" de Casado, en opinión del delegado del Gobierno de España en Euskadi. "La sociedad entiende que hay que tomar medidas para ahorrar energía", ha destacado.

Euskaraz irakurri

Denis Itxaso, en imagen de archivo. Foto: Euskadi Irratia.

Euskaraz irakurri: Denis Itxaso: "Arduragabekeria da" PPk energia aurrezteko lege-dekretuari dagokionez erakutsitako jarrera

A juicio del delegado del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma Vasca, Denis Itxaso, la actitud del PP en torno al decreto de ahorro energético "es una irresponsabilidad". Tal y como ha afirmado este jueves, en una entrevista en el programa 'Faktoria', de Euskadi Irratia, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "mantiene la estrategia destructiva" mostrada al frente del PP por su antecesor, Pablo Casado, en una cuestión sobre la que "la sociedad", ha señalado, "entiende que hay que tomar medidas", para ahorrar energía.

"Es un indicador de lo que veremos", en el nuevo curso político, "y también de lo que hemos visto" durante toda la legislatura; así ha descrito Itxaso la actitud adoptada por el PP en torno a la votación que se va a llevar a cabo este jueves, en el Congreso de los Diputados, sobre el decreto de ahorro de energía. Según ha dicho, existía la esperanza de que, con la llegada de Alberto Núñez Feijóo al liderazgo del PP, se produjera un cambio en dicha formación, "otro nivel de responsabilidad", pero no ha sido así: "Responden con una rotunda negativa a cualquier medida, incluso sin conocerla. En estos tiempos duros", ha dicho, en relación a la pandemia y a la guerra de Ucrania, "el PP muestra irresponsabilidad, y deja claro que no es una alternativa".

El PNV, en cambio, dará su voto afirmativo, y lo hará, según ha argumentado, "por responsabilidad": "La responsabilidad es imprescindible", ha dicho Itxaso, "la sociedad asume que debemos ahorrar energía. Se abre el plazo para que las comunidades autónomas realicen sus aportaciones, lo debatiremos como proyecto de ley", ha precisado. Ahora, ha destacado, es el momento de acordar el decreto y trabajar sobre él: "Hay muchas medidas en él", ha recordado.

EH Bildu y ERC han adelantado que no van a obstaculizar la tramitación de la iniciativa, pero no han aclarado si darán su apoyo: "Hay grupos que no definen públicamente su posición hasta el último momento; y eso es legítimo", ha opinado, dado que cree que es un modo de reflejar la importancia que pueden tener los votos de cada una de las formaciones.

"Había que tomar medidas urgentemente. La Unión Europea le había pedido un nivel de ahorro a España, del 8-9 %, y el Consejo de Ministros aprobó el decreto. Se ha visto que ha tenido incidencia, porque el consumo energético se ha reducido en agosto, a pesar del ascenso del turismo, y ahora hay tiempo para enriquecer ese decreto, para hacer que sea mejor", ha añadido.

"El Gobierno de España no ha descartado que hay interrupciones en el suministro de gas", ha explicado, "Europa debe analizar todos los posibles escenarios. Podría haber reducciones de gas, y no se puede improvisar".

Transferencias

En paralelo, Itxaso, en la entrevista, se ha referido también a la transferencia de las competencias que recoge el Estatuto de Gernika. Tal y como ha señalado, a finales de julio el Gobierno Vasco y el Gobierno de España llevaron a cabo una reunión, para repasar cómo está la situación: "Es un tema de gran importancia en esta legislatura, en la que se han transferido once competencias. No hay parálisis", ha argumentado, al explicar que los dos Gobiernos se encuentran trabajando en torno a ello: "En los próximos meses, se van a dar pasos adelante, y veremos los resultados".

Otro asunto que se va a aclarar en los próximos meses es el de la conexión entre la CAV y Navarra del Tren de Alta Velocidad. Preguntado por la ubicación ideal de ese punto de conexión, el delegado del Gobierno de España en Euskadi ha puntualizado que a él, desde el cargo que desempeña, no le compete valorarlo.

Los controles que la Policía de Francia lleva a cabo en la muga de Biriatu son, a juicio de algunos representantes institucionales vascos, "racistas", selectivos. Sobre ello, Itxaso a destacado que el Gobierno de España ha defendido, "una y otra vez", que es preciso respetar el acuerdo de Schengen. "Algunas medidas implementadas en el marco de la pandemia se están alargando demasiado", ha dicho, pero ha puntualizado que respetan las decisiones tomadas por las autoridades francesas.