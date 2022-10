Economía CONFLICTO LABORAL La patronal del Metal de Bizkaia califica de "irresponsable" las tres nuevas jornadas de huelga EITB MEDIA Publicado: 06/10/2022 14:13 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2022 14:43 (UTC+2) La Federación Vizcaína de Empresas del Metal ha llamado a los sindicatos a que se "muevan" para que haya un convenio. Los sindicatos, por su parte, han reiterado que la negociación sigue "bloqueada" por la falta de voluntad de la patronal y si no hay acuerda, seguirán comn Escuchar la página Escuchar la página

La Federación Vizcaína de Empresa del Metal (FVEM) ha calificado de "irresponsabilidad" las nuevas huelgas anunciadas en el sector para los días 27, y 28 de octubre y 2 de noviembre convocados, tanto por CCOO, UGT y LAB, como por ELA. Asimismo, ha trasladado a los sindicatos que, "si no se mueven, es imposible que haya un convenio".

Todos los sindicatos han convocado tres jornadas de huelga en defensa de un convenio laboral digno para el Metal de Bizkaia, pero con convocatorias separadas. Por un lado, los sindicatos mayoritarios en la mesa negociadora CCOO, LAB, UGT, ESK, CGT y CNT y, por otro, ELA. Todos coinciden, no obstante, en que FEVEM no tiene voluntad negociadora para renovar el convenio y que bloquea la negociación.

El director gerente de FVEM, Adolfo Rey, ha lamentado este jueves en declaraciones a Europa Press que, con estas huelgas, "se vuelva a lo mismo", después de que, por la parte sindical, se planteara una plataforma a mediados de mayo con 17 puntos que "no han movido nada en cinco meses" y que colocaría al Metal de Bizkaia "en el peor nivel de manera comparativa con el Estado".

Rey ha recordado que la patronal ha presentado tres propuestas en el marco del proceso negociador para constatar su "vocación de negociar", pero "se está en las mismas que hace tres años". "Si no me das lo que pido, me cabreo, negociar son otras cosas", ha advertido. En este sentido, ha indicado que habría que preguntar a los sindicatos "qué acercamientos han hecho para poder llegar a un acuerdo" en todos estos meses.

Asimismo, el representante de la FVEM ha recordado que el 13 de octubre está convocada una nueva reunión de la mesa negociadora y que son los sindicatos los que "deben mover su plataforma". "Nuestra posición estamos valorándola y actuaremos en función de la estrategia que decidamos, lo que está claro es que, si ellos no se mueven, es imposible que haya un convenio", ha asegurado.

En una rueda de prensa en Bilbao, los sindicatos mayoritarios en la mesa negociadora han reiterado este jueves que la negociación se encuentra "bloqueada" por la falta de voluntad de la patronal, y han advertido de que, si tras las tres nuevas jornadas de huelga "no hay acuerdo" en la negociación del convenio, continuarán convocando nuevas fases de huelga.

ELA, que hasta hace poco apoyaba las convocatorias conjuntas con estos sindicatos, ha realizado las convocatorias por separado, y parece difícil que se puedan sumar a las movilizaciones. La división de estos sindicatos se debe a sus opiniones contradictorias sobre el planteamiento de la negociación y la duración de la huelga a convocar.