Satse convoca una huelga de enfermería y fisioterapia en Navarra para el 28 de febrero agencias | eitb media Publicado: 18/02/2023 17:15 (UTC+1) Última actualización: 18/02/2023 17:20 (UTC+1) El sindicato asegura que el acuerdo alcanzado con Salud va a "empeorar las condiciones laborales de la enfermería".

Manifestación de este sábado en Pamplona. Foto: EITB Media Whatsapp

El sindicato Satse ha convocado una huelga de profesionales de enfermería y fisioterapia para el próximo 28 de febrero y ha acusado al director general de Salud, Carlos Artundo, de no incluir las propuestas del sector en la reunión de la Mesa General de Función Pública. Asimismo, ha criticado que el "acuerdo verbal" alcanzado con Salud "no se ha visto reflejado en las propuestas presentadas" en este espacio, y ha señalado que no descarta seguir con movilizaciones "si no se sientan a negociar responsablemente nuestras propuestas para poner fin a nuestros agravios y el empeoramiento de nuestras condiciones laborales".

Así lo ha anunciado la secretaria autonómica del sindicato, María José Algarra, al final de una manifestación que ha recorrido este sábado las calles de Pamplona bajo el lema 'Queremos cuidarte con dignidad'.

A su finalización, Algarra ha leído un manifiesto en el que ha explicado que esta protesta "nunca ha estado vinculada a conseguir acuerdos con la Administración; simplemente queríamos dejar patente el hartazgo" de la profesión enfermera "a lo largo de los últimos años y meses".

Ha asegurado que "la responsabilidad de asistir y cuidar a los pacientes son los que han evitado un descalabro absoluto de la asistencia durante estos años". Sin embargo, ha criticado que, "a pesar de este esfuerzo, las distintas administraciones no han compensado la carga y lastre que el sistema sanitario ha supuesto para enfermeras y fisioterapeutas" y "han abusado hasta límites dudosos de la capacidad enfermera".

Así, ha exigido que se cumplan "todos los compromisos hechos con la profesión", y ha reclamado un cambio de modelo que sustituya al actual, "ya obsoleto, medicalizado, excesivamente hospitalario, incapaz de dar respuesta al envejecimiento masivo de la población y al uso indiscriminado de los servicios sanitarios, al aumento de las enfermedades y las necesidades del ámbito sociosanitario" que está "abandonado en la actualidad".