Los sindicatos piden a las empresas "la misma responsabilidad" que tuvieron trabajadores y trabajadoras ante las restricciones de la pandemia, que afectaron a sus salarios.

publicado: 04/05/2023 18:14 (UTC+2)

última actualización: 04/05/2023 18:14 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Nafarroako ostalaritzako langileak grebara deituta daude San Fermin egunean, hitzarmen berri baten alde

El sector de la hostelería de Navarra está llamado a la huelga el 1 y el 7 de julio en lucha por la renovación del convenio, que venció hace año y medio, según han anunciado UGT, CCOO, ELA y LAB, que también realizarán concentraciones todos los jueves a partir del 11 de mayo.

Nuria Velasco (ELA), Berta García (LAB), Gorka Arias (CCOO) y Amaia Villanueva (UGT) han denunciado conjuntamente la situación de "bloqueo" en la negociación del convenio, que afecta a cerca de 20 000 personas trabajadoras.

"No cabe duda de que la hostelería es uno de los sectores que más ha sufrido durante la pandemia por las restricciones, pero al mismo tiempo debemos recordar que ha sido uno de los sectores que ha recibido ayudas económicas públicas para poder superar esa difícil situación. Por ello, consideramos que la pandemia y sus consecuencias no pueden servir ahora de excusa a la patronal para no aceptar incrementar los salarios", ha explicado Villanueva.

Los trabajadores han incidido en que "se retrasó el incremento salarial del 2 % que estaba pactado para el 1 de enero de 2021 hasta el fin de las restricciones que fue en noviembre de ese año" y consideran que "ahora les toca a las empresas actuar con la misma responsabilidad que lo hicimos los trabajadores y las trabajadoras del sector".

Los sindicatos piden un convenio, hasta 2024, que garantice el poder adquisitivo y tenga mecanismos para regular las situaciones de parcialidad, pues el hecho de que los contratos a tiempo parcial sean necesarios en el sector, "para cubrir algunos servicios específicos como pueden ser los eventos", "no nos puede llevar a una barra libre para la contratación a tiempo parcial", han añadido.

Por otro lado, han exigido avances en materia de conciliación y calendario, "ya que precisamente si este sector no es atractivo para trabajar, es por la imposibilidad de conciliación de la vida laboral y familiar".