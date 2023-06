Patronales y sindicatos firmarán este miércoles el acuerdo para el comercio textil de Bizkaia 

Economía -

CONFLICTO LABORAL

El convenio, que tendrá una vigencia hasta finales de 2026, supone una subida salarial del 12 % en 2023, del 4 % en 2024, del 3,5 % para 2025 y del 2,5 % en 2026.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 20/06/2023 11:39 (UTC+2)

última actualización: 20/06/2023 12:04 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Bizkaiko ehungintza merkataritzako hitzarmena asteazkenean sinatuko dute patronalek eta sindikatuek

Las patronales y los sindicatos firmarán este miércoles el convenio para el comercio textil de Bizkaia, que no se había renovado desde el año 2015, tras llegar a un acuerdo las patronales Bizkaidendak y Cecobi con los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT. El convenio tendrá una vigencia hasta finales de 2026.

Según ha informado Bizkaidendak, tras más de 45 reuniones mantenidas en el Consejo de Relaciones Laborales, se firmará un acuerdo cuyos elementos más destacables son, en cuanto a las tablas salariales, que se actualizan las vigentes al 2015 en un 12 %, con efecto desde el uno de abril de 2023. Para el año 2024, se acuerda un incremento del 4 %, para 2025 un 3,5 % y para 2026 una subida del 2,5 %.

También se recoge que aquellas personas que hayan estado de alta en la empresa desde el uno de enero de 2016 y no hayan visto incrementado su salario en los siguientes años, percibirán una única paga de 1250 euros.

En cuanto a la jornada laboral, el nuevo convenio incluye la reducción de un total de ocho horas, cuatro horas en el año 2024 y cuatro horas en el 2025.

El nuevo convenio contempla un plus venta por internet, de forma que aquellas empresas de más de 150 personas trabajadoras y que tengan una venta por internet superior al 10 % de las ventas anuales, abonarán un plus no consolidable y de pago único de 1000 euros en el año 2024, de 1040 euros en el año 2025, de 1075 euros en el año 2026 y de 1100 en el año 2027.