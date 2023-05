Patronales y sindicatos firman un preacuerdo para el comercio textil de Bizkaia 

Economía -

Conflicto laboral

El acuerdo, sin renovar desde 2015, supone una actualización salarial del 12 %, e incrementos del 4 % para 2024, del 3,5 % para 2025 y del 2,5 % en 2026.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 18/05/2023 09:10 (UTC+2)

última actualización: 18/05/2023 09:27 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Bizkaiko ehungintza merkataritzan aurreakordioa erdietsi dute patronalek eta sindikatuek

Bizkaidendak y Cecobi han firmado un preacuerdo con los sindicatos ELA, LAB, CC. OO. y UGT para el comercio textil de Bizkaia que tendrá vigencia hasta 2026 y que se firmará el próximo 21 de junio. El acuerdo, sin renovar desde 2015, supone una actualización salarial del 12 %, e incrementos del 4 % para 2024, del 3,5 % para 2025 y del 2,5 % en 2026.

Tal como han informado las patronales, el convenio no se había renovado desde el año 2015 y se firmará el 21 de junio de 2023 al haber llegado a un acuerdo con estas centrales sindicales.

Además, han recordado que, después de más de 45 reuniones mantenidas en el Consejo de Relaciones Laborales, ambas partes se ha llegado a un preacuerdo que tendrá vigencia hasta el año 2026 incluido.

En cuanto al complemento salarial extraordinario y no consolidable para aquellas personas que hayan estado de alta en la empresa desde el 1 de enero de 2016, y no hayan visto incrementado su salario en los siguientes años, percibirán una única paga de 1250 euros.

Aquellas empresas de más de 150 personas trabajadoras y que tengan una venta por internet superior al 10 % de las ventas anuales, abonarán un plus un plus no consolidable y de pago único de 1000 euros en el año 2024, de 1040 euros en el año 2025, de 1075 euros en el año 2026 y de 1100 en el año 2027. En cuanto a la jornada laboral, se producirá una reducción de un total de 8 horas (4 en el 2024 y 4 en el 2025).