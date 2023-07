El Gobierno Vasco pide formalmente iniciar negociaciones sobre la Ley de Vivienda

Economía -

Ley de Vivienda

El Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz ha remitido un escrito al Gobierno español para intentar llegar a un acuerdo tras anunciar que recurrirá la norma estatal.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha remitido un escrito al Gobierno de España para "iniciar negociaciones" encaminadas a llegar a un acuerdo que evite un recurso del Ejecutivo vasco ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda.

El Gobierno Vasco anunció ayer su intención de recurrir esta norma estatal. Este anuncio abre un plazo de seis meses para que ambos ejecutivos traten de llegar a un acuerdo antes de ls interposición formal del recurso, que solo cuenta con el aval de los consejeros del PNV, ya que los tres socialistas están en contra.

Según explica la consejera, se abre un plazo y el ejecutivo vasco agotará todas las vías de diálogo antes de la interposición del recurso "como siempre", porque considera que es "posible el acuerdo". "En todo caso, ¿queremos que la sociedad vasca renuncie a su capacidad para tomar decisiones en materia de vivienda teniendo su propia Ley de Vivienda en ejecución?", se pregunta.

Tras apuntar que no va a entrar en los contenidos concretos de la norma, puesto que "no es ese el debate", la consejera defiende que "si la sociedad vasca quiere, no se le coarte la posibilidad de desarrollar sus propias políticas de vivienda, atendiendo a nuestra realidad, sin imposiciones, ahora y en el futuro".

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que "es una pugna jurídica, no política", y no ve ninguna brecha entre los dos partidos del Gobierno Vasco a cuenta del recurso de inconstitucionalidad que presentará el Ejecutivo a la ley estatal.

Unai Urruzuno (EH Bildu) ha denunciado que el Gobierno Vasco no ha querido desarrollar la ley vasca aprobada en 2015, argumentando que faltaba una norma estatal, y ahora pretende paralizar su aplicación presentando un recurso de inconstitucionalidad. Para la coalición, el debate sobre la ley de vivienda no es jurídico, sino ideológico.

La parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha dicho que "no se entiende que un socio de Gobierno recurra una ley aprobada en Madrid". La 'popular' se ha referido, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, a la Ley de Vivienda de ámbito estatal. Según ha expresado, entiende que el Gobierno Vasco haya anunciado un recurso por contenidos y competencias, pero le extraña, siendo el PNV socio de gobierno del PSOE.

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha aprobado este jueves, con los votos de EH Bildu, Elkarrekin, PSE-EE y PNV, y en contra del PP, una moción de control, a iniciativa de la coalición soberanista, para iniciar los trámites para la declaración de ciudad tensionada de vivienda.

Además, la plataforma Stop Desahucios Euskadi ha anunciado que va a redoblar su campaña de presentación de mociones en los ayuntamientos para solicitar al Gobierno Vasco que los declare "zona tensionada" de vivienda, con el fin de "limitar los desorbitados alquileres" y que "los inquilinos cuyos contratos vayan finalizando puedan solicitar la prórroga del mismo hasta tres años".