Ansola (EVE) se alinea con López Atxurra (Petronor): "Necesitamos una estabilidad regulatoria"

Economía -

ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI

El director general del Ente Vasco de la Energía ha criticado el impuesto a las energéticas porque considera que es difícil que una empresa como Repsol o Petronor pueda invertir si no conoce cuales son las reglas de juego.

EITB Media

publicado: 31/10/2023 09:25 (UTC+1)

última actualización: 31/10/2023 10:11 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Ansola (EEE) Lopez Atxurrarekin (Petronor) lerrokatu da: "Egonkortasuna behar dugu erregulazioan"

El director general del Ente Vasco de la Energía (EVE), Iñigo Ansola, se ha alineado con la postura manifestada por el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, y ha criticado el impuesto a las energéticas del Gobierno español porque considera que las empresas necesitan "una estabilidad regulatoria" para poder invertir. Ayer López Atxurra avisaba de que sin un "marco regulatorio estable y previsible, lógicamente las inversiones tienen que quedar en stand by".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Ansola ha dicho que es difícil que una empresa como Repsol o Petronor pueda invertir si no conoce cuales son las reglas de juego. En ese sentido, y haciendo un símil con un partido de fútbol, ha señalado que no se pueden cambiar las normas de juego en el minuto 60 de partido. A su juicio, una empresa debe conocer "cuáles son las reglas con las que va a jugar y en el minuto 60 no vale que le cambien las reglas de juego porque está invirtiendo cientos de millones de euros".

Ansola a su vez ha criticado que en los últimos años la regulación ha sido modificada varias veces y que eso no puede ser porque "las empresas necesitan tener una estabilidad para saber si su plan de negocio va a funcionar".