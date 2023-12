Multa de 30 000 euros a Yelmo Cines por impedir el acceso a salas con comida del exterior

Economía -

La sanción impuesta no es aún firme, ya que Yelmo Cines ha presentado un recurso de alzada, con lo que aún no ha concluido el proceso administrativo, han explicado desde Kontsumobide.

Euskaraz irakurri: 30.000 euroko isuna ezarri diote Yelmo Cines enpresari, kanpoko janaria sartzen ez uzteagatik

El Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, organismo autónomo adscrito al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, ha impuesto a Yelmo Cines una sanción de 30 001 euros por impedir a los usuarios el acceso a sus instalaciones con alimentos adquiridos en el exterior.

Este organismo inició en enero una investigación tras las reclamaciones planteadas por ocho particulares y las dos denuncias interpuestas por sendas asociaciones de consumidores: Asociación de Personas y Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV) y Facua-Consumidores en Acción.

En la demanda interpuesta por EKA/ACUV se denunciaba que en los cines Megapark y Artea de Bizkaia y Boulevard de Vitoria-Gasteiz estaba prohibido desde principios de este año introducir alimentos y bebidas adquiridas fuera de estos establecimientos.

La organización entendía que se trataba de una "práctica abusiva" y solicitaba la imposición de una sanción de hasta 150.000 euros, por considerar que se trata de "infracción grave de consumo".

"La actividad principal que presta Yelmo Films es la de exhibición de películas y no es legal prohibir los alimentos del exterior a no ser que tu actividad principal sea la de la hostelería o bien que se prohíba de forma general", ha explicado este lunes en una nota EKA/ACUV.

La denuncia de Facua también argumenta lo mismo. La asociación de consumidores han denunciado que la cadena Yelmo tienen es sus salas de cine carteles con el texto "la compañía no permite el acceso a estas instalaciones con alimentos y/o bebidas adquiridas fuera de Yelmo, reservándonos por tanto el derecho de admisión", lo mismo que en su página web, algo que a juico de Facua, es contrario a la legislación: "El servicio de ambigú no es la actividad esencial definitoria del cine, por lo que no puede ejercer ese derecho de admisión como si se tratase de un restaurante", alegan.

Actualmente, este procedimiento se encuentra todavía pendiente de la celebración del juicio y su posterior resolución.

Yelmo también cuenta con una sala de cine en Navarra, en el Centro Comercial Itaroa de Huarte.