Tractoradas bloquean carreteras navarras y alavesas, en unas protestas que se repetirán este miércoles

Unos 500 tractores se han reunido en el polígono industrial de Jundiz. Ya por la tarde, han salido a la N-1 por el Portal de Zurbano para estacionar los tractores en el estacionamiento del Pabellón Buesa, donde pernoctarán. Este miércoles saldrán en caravana hasta el Gobierno Vasco.

publicado: 06/02/2024 20:02 (UTC+1)

última actualización: 06/02/2024 20:31 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Traktoreek Arabako eta Nafarroako errepideak blokeatu dituzte, asteazken honetan errepikatuko den protestan

Al igual que lo hicieron en Iparralde la semana pasada, los agricultores de Álava y Navarra se han sumado hoy a las protestas europeas y han sacado sus tractores a la calle para denunciar que su situación es "insostenible": reivindican cambios en las exigencias normativas ambientales y más flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC).

Precisamente, la Comisión Europea ha anunciado hoy la retirada de la propuesta para una nueva ley de pesticidas, una de las principales reivindicaciones del sector, y ha prometido que la negociará con los agricultores.

En Navarra, y desde las 06:30 horas, centenares de tractores han bloqueado los accesos a Pamplona así como otras localidades como Tafalla, Tudela o Lumbier. Las tractoradas han tenido especial incidencia en la Ronda de Pamplona (PA30), ya que los vehículos agrícolas se han concentrado en los tres puntos de acceso (norte, sur y este) y circulan a 5 km/h.

La Guardia Civil ha regulado el tráfico y ha procedido a identificar a algunos agricultores, ya que estas protestas no habían sido comunicadas.

Según informa la Policía Foral en una nota, "la movilización generalizada de tractores" ha tenido especial incidencia en "puntos estratégicos" de la PA30, con cortes puntuales en las rotondas de Talluntxe (Noáin), Berriozar, Itaroa, Olaz y Artica. Además, se han registrado incidencias en los accesos a Tafalla (N-121), Lumbier o Estella.

Además, sobre las 18:15 horas los tractores han llegado al centro de Pamplona. Decenas de tractores han circulado por la avenida de Baja Navarra, en ambas direcciones, con la Policía Municipal regulando el tráfico y varios también lo han hecho por las calles Amaya y Olite.

El Gobierno cifra en unos 60 tractores los que hacia las 18:00 horas han producido retenciones en la entrada a Pamplona, que pueden ser los que han ralentizado la marcha de los coches.

Las tractoradas han sido convocadas por agricultores a título individual a través de un grupo de Whatsapp. Según datos reunidos por Policía Foral y Guardia Civil, unos 800 tractores han circulado por las carreteras navarras. La mayoría se han concentrado en la comarca de Pamplona (150 vehículos), en el acceso de Tudela (otros 130) y en Tierra Estella (130), en concreto en la A-12 en Villatuerta.

Además de las realizadas a primera hora en Pamplona, Estella o Tafalla, los agricultores habían notificado tres protestas a la Delegación del Gobierno español en la Comunidad Foral. Estas movilizaciones sí contaban con autorización, al haber sido comunicadas con anterioridad. La primera de ellas ha partido a las 07:00 horas desde Azagra hacia Cárcar. La segunda tractorada (09:00-19:00 horas) ha recorrido la Ribera desde Valtierra (Los Abetos) hacia Tudela. La tercera (08:00-20:00 horas) ha partido de Cintruénigo y se ha partido en dos, una hacia Castejón y la otra hacia Tudela.

Los sindicatos UAGN, EHNE y UCAN no han convocado estas movilizaciones ya que estaban en contacto para acordar un calendario conjunto de protestas a medio plazo.

Cuestionada por las protestas, la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, ha dicho no compartir las reivindicaciones del sector, dos de las cuales tienen que ver con las competencias propias del Gobierno navarro (volver al sistema tributario de módulos y la retirada de las multas por incumplimientos), aunque ha defendido que hay garantizar la libre manifestación.

500 tractores en Álava

En territorio alavés, UAGA, el sindicato agrario alavés, ha convocado sendas protestas para este martes y miércoles en Vitoria-Gasteiz.

Los vehículos agrarios han salido de localidades como Salvatierra, Armiñon, Campezo o Samaniego, y han llegado a la capital alavesa entre las 10:00 y 11:00 horas. En la Rioja Alavesa, la caravana de tractores ha provocado largas retenciones en A-124. Además, la lenta circulación de los vehículos agrícolas ha generado colas de entre 2-3 kilómetros en varios puntos, como en la A-1 a la altura de la localidad de Barrundia, en sentido a Vitoria-Gasteiz, o en las inmediaciones de Salvatierra y Laguardia.

Unos 500 tractores se han reunido en el polígono industrial de Jundiz y han recorrido las distintas plataformas logísticas de la distribución del polígono. Al finalizar la caravana, el vicepresidente del sindicato UAGA, Jon Moraza, ha advertido que el sector agrario está "cansado y muy fastidiado" y ha dicho que seguirán con las movilizaciones si "la cosa no mejora".

Ya por la tarde, han salido a la N-1 por el Portal de Zurbano para estacionar los tractores en el estacionamiento del Pabellón Buesa, donde pernoctarán.

Este miércoles saldrán en caravana hasta el Gobierno Vasco, donde se realizará el acto central de la movilización, con la lectura de un manifiesto. Seguidamente, volverán a Jundiz para protestar ante las distintas plataformas logísticas que trabajan allí.

La Policía Municipal de Vitoria-Gasteiz ha alertado de la posible afectación a los autobuses de TUVISA durante las dos jornadas.

Preguntado por estas protestas, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dicho que "comparte la preocupación" por la situación del sector primario, y se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de "disminuir la carga burocrática" que establece la PAC y con la obligatoriedad de que los productos importados cumplan las mismas exigencias que los europeos para poder garantizar la "igualdad de condiciones".

Por su parte, el Gobierno Vasco "continuará trabajando de forma estrecha" con el sector primario para responder a sus necesidades, pese a que en las movilizaciones de Álava "no se ha planteado ninguna petición o exigencia concreta" al Ejecutivo autonómico, según ha afirmado su portavoz, Bingen Zupiria.

El viernes, en Bizkaia

Por su parte, los sindicatos agrarios EHNE y ENBA de Bizkaia han convocado una concentración con tractores para el próximo día 9 en Bilbao para reivindicar que se ponga fin a los tratados de libre comercio y se garanticen precios justos para los agricultores.

Ambos sindicatos se reunirán hoy en Abadiño para concentrar las movilizaciones aunque ya han anunciado los horarios de las tractoradas del viernes. Partirán desde varios puntos de Bizkaia en dirección a la capital. En concreto, lo harán desde el Valle de Carranza ( desde la Cooperativa, 06:30 horas), Gernika (Eroski, 07:00 horas), Mungia (Cooperativa, 08:00 horas), Duranguesado (Eroski de Matiena, 08:00 horas), Markina ("Praue", 07:00 horas) y Erandio (Makro de Asua, 08:15 horas).

De momento, Gipuzkoa es el único territorio que no contempla movilizaciones. Según ha explicado el miembro de ENBA, Xabier Iraola, a Euskadi Irratia, los agricultores guipuzcoanos han decidido no convocar protestas, "aunque lo más fácil para nosotros era subirnos a la ola". Ha argumentado que la crisis que sufren es "tan profunda y con tantas aristas" que no querían que las tractoradas se convirtieran en "un tubo de escape, para luego volver a casa con frustración".