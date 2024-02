UAGA llevará hoy sus tractores a la sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz

Economía -

Tras las tractoradas de ayer, los vehículos agrícolas han pasado la noche en el estacionamiento del Pabellón Buesa y saldrán hoy en caravana. En Navarra, los agricultores han vuelto a bloquear la Ronda de Pamplona y los accesos a Estella.

publicado: 07/02/2024 07:20 (UTC+1)

última actualización: 07/02/2024 09:14 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: UAGAk Eusko Jaurlaritzako egoitzara, Gasteizera, eramango ditu gaur traktoreak

Por segundo día consecutivo, los agricultores de Álava y Navarra continuarán este miércoles con sus protestas ya que aseguran la situación del sector es "insostenible": reivindican cambios en las exigencias normativas ambientales y más flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC).

En territorio alavés, y convocados por UAGA, el sindicato agrario alavés, el primer sector llevará sus movilizaciones hasta la sede del Gobierno Vasco. Los tractores que ayer participaron en las caravanas reivindicativas han pernoctado en el estacionamiento del Pabellón Buesa y saldrán en caravana (10:00 horas) hasta el barrio de Lakua (Vitoria-Gasteiz), donde se realizará el acto central de la movilización, con la lectura de un manifiesto.

Seguidamente, volverán a Jundiz para protestar ante las distintas plataformas logísticas que trabajan allí.

La Policía Municipal de Vitoria-Gasteiz ha alertado de la afectación a los autobuses de TUVISA y al tranvía.

Los 500 tractores que participaron en la protesta partieron de diversos puntos de Álava hacia la capital, y provocaron alteraciones en el tráfico, entre otras en la A-124, en la Rioja Alavesa o en la A-1, en Barrundia.

Preguntado por estas protestas, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dicho que "comparte la preocupación" por la situación del sector primario, y se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de "disminuir la carga burocrática" que establece la PAC y con la obligatoriedad de que los productos importados cumplan las mismas exigencias que los europeos para poder garantizar la "igualdad de condiciones".

Los tractores vuelven a bloquear los accesos a Pamplona

En Navarra, se esperaba que desde primera hora se repitieran las tractoradas, que ayer bloquearon los accesos a Pamplona así como otras localidades como Tafalla, Tudela o Lumbier. A las 08:00 horas, unos 60 vehículos están bloqueando la Ronda de Pamplona (PA-30), en Noaín (rotonda de Talluntxe, al sur) y en la parte norte.

Además, decenas de tractores se están concentrando en los accesos a Estella.

Las movilizaciones han sido convocadas por agricultores a título individual a través de un grupo de Whatsapp. Según subrayan,

Cuestionada por las protestas, la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, ha dicho no compartir las reivindicaciones del sector, dos de las cuales tienen que ver con las competencias propias del Gobierno navarro (volver al sistema tributario de módulos y la retirada de las multas por incumplimientos), aunque ha defendido que hay garantizar la libre manifestación.

En una clara respuesta a estas demandas, la Comisión Europea anunció ayer la retirada de la propuesta para una nueva ley de pesticidas y prometió que la negociará con los agricultores.

El viernes, en Bizkaia

Por su parte, los sindicatos agrarios EHNE y ENBA de Bizkaia han convocado una concentración con tractores para el próximo día 9 en Bilbao para reivindicar que se ponga fin a los tratados de libre comercio y se garanticen precios justos para los agricultores.

Ambos sindicatos ya han anunciado los horarios de las tractoradas del viernes. Partirán desde varios puntos de Bizkaia en dirección a la capital. En concreto, lo harán desde el Valle de Carranza ( desde la Cooperativa, 06:30 horas), Gernika (Eroski, 07:00 horas), Mungia (Cooperativa, 08:00 horas), Duranguesado (Eroski de Matiena, 08:00 horas), Markina ("Praue", 07:00 horas) y Erandio (Makro de Asua, 08:15 horas).

Gipuzkoa es el único territorio que no contempla movilizaciones. Según ha explicado el miembro de ENBA, Xabier Iraola, a Euskadi Irratia, los agricultores guipuzcoanos han decidido no convocar protestas, "aunque lo más fácil para nosotros era subirnos a la ola". Ha argumentado que la crisis que sufren es "tan profunda y con tantas aristas" que no querían que las tractoradas se convirtieran en "un tubo de escape, para luego volver a casa con frustración".