Los agricultores sacarán sus tractores de Pamplona tras lograr compromisos del Gobierno de Navarra

Los consejeros Aierdi y Arasti se han reunido este viernes con los representantes del sector agrícola navarro. Han acordado, entre otras cosas, "trabajar desde ya" en mejoras fiscales para el sector.

publicado: 09/02/2024 15:37 (UTC+1)

última actualización: 09/02/2024 16:21 (UTC+1)

Los agricultores sacarán los cerca de mil tractores que han colapsado el centro de la ciudad después de que, en una reunión mantenida durante más de tres horas con el Gobierno de Navarra, hayan logrado varios compromisos, entre ellos una serie de incentivos fiscales para el sector.

Este compromiso consiste en una reforma fiscal beneficiosa para el sector agrario navarro, que se aplicaría en 2025, pero con efectos retroactivos al 1 de enero de 2024. Hay asimismo compromisos referidos a la ley de cadena alimentaria, la PAC [política agraria común de la UE], la 'cosecha en verde' de viñedo o la ley de aves esteparias, entre otros.

La reunión se ha celebrado en la sede del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, ante el cual los agricultores han situado sus tractores, lo que ha llevado a la Policía Municipal a cortar la calle.

Ante la sede del Departamento, cientos de agricultores con chalecos amarillos han esperado expectantes al resultado de una reunión en la que han asistido, por parte del Gobierno de Navarra, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, y el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti; y por parte de los agricultores, las organizaciones agrarias UAGN, UCAN, EHNE y Alinar, y una representación de los agricultores que se están movilizando desde el 6 de febrero.

Al término de la reunión, Salvador Moreno, portavoz del colectivo de agricultores movilizados, ha expuesto a sus compañeros, subido en un tractor, el resultado del encuentro, en el que el Gobierno de Navarra "por lo menos tiene buena disposición" a negociar, aunque ha reconocido que en tres horas "no podemos solucionar lo que se lleva deteriorando 20 o 30 años, pero creo que es un primer paso".

Ha destacado que "se va a trabajar desde ya en una mejora fiscal que va a ser efectiva, que es difícil concretar en números, pero que va a hacer que no seamos discriminados con respecto a otras provincias" y además "se comprometen de palabra a hacer un desarrollo del Plan Hidrológico y ahí englobamos agua, riegos y segunda fase del Canal" de Navarra.

Asimismo, ha explicado, se va a autorizar la 'cosecha en verde' de 1100 hectáreas de viñedo (600 de la DO Rioja y 500 de la DO Navarra) y el proyecto de aves esteparias "nos garantizan que está en el cajón y que ya ha desaparecido".

En la reunión se han tratado además otros puntos que, si bien no son de competencia del Gobierno de Navarra, preocupan al sector.

A nivel comunitario, ha dicho, "tienen voluntad de defender lo que sería la simplificación de la PAC [política agraria común de la UE] " y a nivel nacional, la implementación de la ley de la Cadena Alimentaria.

Han explicado, además, que hay agricultores que cobran el IVA al 0 % por las medidas de crisis y están pagando IVA del 10%, del 20%, lo que conlleva que a final de año "se les acumulan cantidades positivas hacia ellos". El Gobierno de Navarra se ha comprometido, según los agricultores, "a trabajar para ver si se puede hacer algo para que se agilicen las devoluciones".

Los agricultores han puesto también sobre la mesa la cuestión del 'cuaderno digital'. "Hemos peleado también que las comunicaciones que nos hacen los agricultores sean de forma física y carta y que las fotos georreferenciadas sean voluntarias". "Sabemos que tendemos a una digitalización pero también sabemos que hay muchas personas que no estamos capacitadas para ello". Según Moreno, los consejeros se han comprometido a estudiarlo, y pese a que no es competencia de Navarra, "sí que están sensibilizados y la tendencia podría ser a que cada uno elija la forma en la que lo quiere hacer, que también sería una buena idea".

Reacciones tras la reunión

El consejero de Desarrollo Rural y medio Ambiente, José María Aierdi, ha señalado a los medios de comunicación que "ha sido una reunión intensa" y ha puesto de relieve que éste "es un sector que nos preocupa y que nos ocupa" en el Gobierno de Navarra. Sobre la Ley de Cadena Alimentaria, ha indicado que comparten la necesidad de hacer "un mayor esfuerzo de control de toda la cadena, y no solamente de los precios, sino de dónde se produce la plusvalía".

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha comentado que la solución a los problemas del sector agrario "no depende solo de Navarra, hay afecciones tanto a nivel nacional como a nivel europeo".

Félix Bariain, presidente de la UAGN, ha considerado que la valoración de la reunión "no es positiva, obviamente, porque no se ha arrancado mas que un compromiso de estudio en materia fiscal". El dirigente del sindicato ha reclamado que la normativa medioambiental general referida a la agricultura y la ganadería "no cueste dinero a los agricultores y a los ganaderos" y ha demandado "un control más exhaustivo" de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Asimismo, ha exigido yambién un mayor control de las importaciones agrícolas para que no puedan hacer competencia productos de terceros países a los que no se exigen las mismas condiciones.

El presidente de EHNE, Fermín Gorráiz, ha pedido "un apoyo explícito, un apoyo mayor a las explotaciones familiares", que en muchas ocasiones se acaban convirtiendo en empresas. Además, sobre la PAC, ha reivindicado "que desaparezca el mercadeo de derechos" de explotación.