Colectivos sociales recurren en el TSJPV el reglamento de la RGI al "limitar el acceso a la prestación"

Denuncian que introduce un criterio "excluyente que criminaliza a los más empobrecidos" para las prestaciones en el acceso a la vivienda.

agencias

14/02/2024

última actualización: 14/02/2024 16:38 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Kolektibo sozialek helegitea jarri diote DSBEren araudiari, "laguntza jasotzeko aukera mugatzen" baitu

Argilan-ESK, Berri-Otxoak y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria han registrado este miércoles un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el que se impugna parte del nuevo reglamento de la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) al considerar que limitará el acceso a la prestación y "recortará aún más derechos".

Estos colectivos han llevado una concentración ante el Palacio de Justicia de Bilbao para explicar las razones de este recurso contra este reglamento que, a su juicio, introduce "cambios sustanciales que suponen un perjuicio para las personas perceptoras y contradicen algunos de los derechos fundamentales".

En el transcurso de la protesta, han ofrecido una rueda de prensa en la que han explicado que llevan tiempo señalando que, "de forma silenciosa, se están aprobando varias reformas que recortan las prestaciones en el acceso a la vivienda y restringen las mismas para las personas y unidades de convivencia más precarizadas, empobrecidas y vulnerables".

En concreto, han citado dos "cambios sustanciales". Por un lado, la nueva Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (LSVGII), donde se redefine el concepto de "domicilio", por lo cual "no tendrá la consideración de domicilio el uso sin título" de una vivienda. Por lo tanto, según han denunciado, aquellos domicilios que no dispongan de un título -un contrato de arrendamiento o el título de propiedad, por ejemplo- no podrán percibir la RGI.

Por otro lado, se han referido también a la implementación de la ayuda denominada Prestación Económica de Vivienda (PEV). Han indicado que esta prestación no se suma a las ya existentes, sino que las sustituye. En concreto, dejará de existir la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) que acompañaba la RGI y las Ayudas a Emergencias Sociales (AES) destinadas al alquiler.

Según han criticado, bajo el pretexto de simplificar y unificar las ayudas, han cambiado un requisito importante, ya que para acceder a esta nueva prestación se incluye como criterio "ineludible tres años de inscripción ininterrumpida en Etxebide".

A su juicio, si estos cambios se introducen, afectarán a cientos de unidades de convivencia y miles de personas se quedarán sin acceso a las prestaciones de vivienda.