Concluye sin acuerdo el periodo de consultas del ERE en la empresa Mecaner de Urduliz

El sindicato LAB ha señalado que la decisión de la multinacional automovilística Stellantis "no está justificada", y ha acusado, asimismo, al Gobierno Vasco de "carecer de política industrial que impida las deslocalizaciones y aborde los retos de la transición ecosocial".

publicado: 26/04/2024 16:18 (UTC+2)

última actualización: 26/04/2024 16:20 (UTC+2)

El periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo para la extinción de 144 contratos en la planta de Mecaner, en Urduliz (Bizkaia), se ha cerrado sin acuerdo, según ha informado el sindicato LAB, quien ha acusado al Gobierno Vasco de "carecer de política industrial que impida las deslocalizaciones".

En un comunicado, la central sindical ha reiterado que el ERE no está justificado, de tal forma que "se le ha negado un futuro y una alternativa a la plantilla y a la comarca".

"En el periodo de consultas ha quedado en evidencia que no existen causas que justifiquen el ERE. Por eso, desde LAB hemos exigido a Stellantis que lo retirase y acordase una alternativa con futuro para la plantilla y la comarca. Ante la negativa de la multinacional y la inacción del Gobierno Vasco este proceso de ERE ha terminado sin acuerdo", ha detallado.

LAB, que dice no aceptar "ni las causas ni las consecuencias del cierre de Mecaner", ve necesario "revertir la reforma laboral, ya que, si no cambia la legislación laboral, las personas trabajadoras carecen de instrumentos y garantías, y están vendidas ante la avaricia empresarial".

"Tras hacer un análisis del expediente de cierre con el gabinete jurídico y económico, llegamos a la conclusión de que iniciar un proceso judicial sería un callejón sin salida, puesto que no mejoraría la situación de las personas trabajadoras y no garantizaría el futuro de Mecaner", ha añadido, al tiempo que ha resaltado el haber propuesto "alternativas productivas viables, tanto de la mano de Stellantis, como abriendo la opción a otros modelos de gestión y participación empresarial".

Sin embargo, ha lamentado que la multinacional decidiera "deslocalizar la producción para abaratar sus costes de la mano de una legislación que le pone la alfombra roja mientras se riega de dinero público a la multinacional".

Asimismo, ha acusado al Gobierno Vasco de no haber asumido su responsabilidad, ya que "no ha movido ni un solo dedo para evitar el cierre a pesar de tener competencias para ello".

"LAB tiene claro que esto no acaba aquí. Un futuro para Mecaner y la industria de la comarca es posible y necesario. No podemos permitir la destrucción de nuestro tejido industrial y que los retos urgentes que la crisis ecológica y social que vivimos no sean abordados de manera justa que garantice unas condiciones de vida dignas para el conjunto de la clase trabajadora", ha finalizado.