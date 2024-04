El comité de empresa de CAF pide renovar los protocolos de desamiantado

Economía -

Día de la Salud Laboral

Los trabajadores denuncian que los trabajos de eliminación de amianto realizados en los últimos años no han garantizado la limpieza de las instalaciones ni la seguridad de los trabajadores.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 29/04/2024 19:16 (UTC+2)

última actualización: 29/04/2024 19:21 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: CAFeko enpresa batzordeak amiantoa kentzeko protokoloak berritzeko eskatu du

El comité de empresa de CAF ha hecho un llamamiento a los sindicatos y partidos políticos para que luchen para renovar los protocolos de desamiantado de las instalaciones contaminadas por este material, dado que en los próximos años habrá que afrontar muchas actuaciones de este tipo en empresas, instalaciones, escuelas etc. para cumplir la normativa europea.

Los representantes del comité de empresa de CAF han hecho esta petición durante una rueda de prensa que han ofrecido este lunes en Beasain con motivo de la celebración del Día Internacional de la Salud Laboral el pasado domingo.

Durante su intervención, los comparecientes han leído un comunicado en el que han puesto de relieve que ,"para que los trabajos de desamiantado sean seguros, es necesario que los protocolos y su seguimiento sean eficaces", después de que se haya "demostrado" que los actuales "no han garantizado realizar con seguridad" los llevados a cabo en la CAF el pasado agosto, cuando se tuvieron que cerrar temporalmente tres naves de la planta de Beasain tras detectar contaminación por amianto.

"Si esto no fuera poco analizando los desamiantados que se han llevado a cabo en la fábrica en los últimos años, estamos viendo que las naves no se limpiaron bien en el momento de realizar los trabajos", han añadido, por lo que trasladaron su "preocupación" a la empresa, que "no buscó soluciones" y denunciaron ante Osalan y a la Inspección de Trabajo la situación de "riesgo inminente" que se vivía en estas instalaciones.

El comité de empresa ha denunciado que "teniendo en cuenta lo que esta situación supone económicamente, la empresa antepuso la producción a la paralización y protección de la salud de los trabajadores" y que "las medidas se han adoptado con retraso, poniendo en riesgo de aspirar fibras de amianto a cientos de trabajadores".

Han recordado, además, que "han fallecido 61 empleados de CAF por trabajar bajo la influencia del amianto", en una situación que "desgraciadamente parece no tener fin".

Por ello, el comité reclama que los empleados que trabajaron hasta la prohibición del uso del amianto en el año 2001 y aquellos que han estado expuestos a esta sustancia durante las labores de limpieza realizadas "sean reconocidos" por la compañía e incluidos "en la lista oficial de 'posibles expuestos' con el fin de realizar un seguimiento médico de la salud".

"Por otro lado -prosigue el comunicado-, exigimos que, al igual que en el caso del amianto, se acepten y pongan en marcha los coeficientes reductores a quienes han estado trabajando en condiciones sanitarias adversas, y la reclamación del fondo de compensación creado para los operarios contaminados por el amianto".