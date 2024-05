CEBEK pide un plan para ''reconocer y atraer a personas y empresas que se fueron'' por la amenaza de ETA

Economía -

La patronal vizcaína reconoce el avance en materia de reconocimiento de las víctimas pero asegura que no es suficiente y considera que "no es tarde para hacer justicia con este importante colectivo".

08/05/2024

última actualización: 08/05/2024 14:52 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: ETAren mehatxuagatik "alde egin zuten pertsonak eta enpresak erakartzeko" plan bat eskatu du Cebekek

La presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, ha instado al Gobierno Vasco a impulsar "un plan para reconocer y atraer a las personas, familias y empresas que se fueron" por la amenaza de ETA. "No es tarde aún para hacer justicia con este importante colectivo olvidado", ha afirmado.

Pérez Toledo ha realizado esta petición en su discurso durante la clausura de los actos organizados en Bilbao en el marco de la Asamblea General de la patronal vizcaína.

La responsable de Cebek ha incidido en que la patronal vizcaína "ha sobrevivido a tiempos variados", en los que "los más duros" han sido "los 60 años de actividad terrorista de ETA, muy focalizada, entre otros lamentablemente, en el colectivo empresarial".

Por ello, ha reconocido la "valentía y compromiso" de las personas que "siguieron, dentro de lo posible, con su actividad empresarial en ese ambiente irrespirable" que la sociedad vasca vivió "durante tantas décadas".

Pérez Toledo ha recordado al que fuera presidente de Adegi Joxe Mari Korta, asesinado por ETA en el año 2000, y a "tantos otros empresarios asesinados (49), secuestrados (52) y amenazados y extorsionados junto con sus familias".Tras valorar que se ha "avanzado mucho" en materia de reconocimiento de las víctimas, ha lamentado que "algunas veces tenemos el impulso de pasar cuanto antes página y mirar al futuro olvidando el sufrimiento".Por ello, ha apelado a seguir "con el incómodo esfuerzo pero necesario de no sólo calificar lo incalificable, sino también de cuantificar lo incalculable: el grave daño económico que el terror de ETA ha producido en Euskadi".De este modo, ha aludido a "la enorme fuga de empresas, personas y talento que se fueron por pura supervivencia" y, aunque ha admitido que "calcular los datos es complicado", ha citado a expertos como Luis Ramón Arrieta que "hablan del 24 % de nuestro PIB y entre 40 000 y 150 000 personas que se fueron de nuestro país y más de 15 000 empresarios extorsionados".En este marco, ha planteado "algo que ya se reclama desde diferentes ámbitos, pero lamentablemente aún no se ha materializado: un plan de nuestro Gobierno Vasco para reconocer y atraer a las personas, familias y empresas que se fueron por este motivo". "Hace 10 años que ETA desapareció. No es tarde aún para hacer justicia con este importante colectivo olvidado", ha subrayado.