Biurrun ve "más lejos" la opción de convertir en fijos a los interinos tras el fallo del TJUE

La presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV explica que el alto tribunal europeo ha matizado que la declaración de fijeza se realizará "siempre que no contravenga la interpretación del Derecho español". En su opinión, "es un jarro de agua fría" para las intenciones del personal indefinido.

La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, considera que tras el fallo del TJUE sobre los interinos la opción de convertir en fijos a los interinos está "más lejos".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la también profesora de la UPV/EHU ha realizado varias aclaraciones sobre lo que "dice y no dice" la sentencia del alto tribunal europeo, a pesar de los titulares e interpretaciones erróneas de la prensa. Según ha explicado, el TJUE asegura que "la declaración de fijeza puede ser una vía adecuada" para resolver la situación del personal declarado indefinido no fijo, por lo que sería solo una de las opciones, no la única.

Es más, en opinión de Biurrun, el fallo "apunta más en la línea de negar, a futuro, las posibilidades de declaración de fijeza, porque añade una frase que hasta ahora no había dicho: Esa declaración de fijeza se realizará siempre que no contravenga la interpretación del Derecho interno o nacional".

La magistrada ha recordado, en ese sentido, que el Derecho español se ha mostrado contrario a declarar a esos trabajadores fijos, por lo que parece que el TJUE "lo está aceptando". Asimismo, ha aludido que el Tribunal Supremo envió dos cuestiones prejudiciales sobre este tema al tribunal de Luxemburgo y que ambas están por responder. "Creo que el TJUE se está anticipando a la respuesta que va a dar; creo que la sentencia es un cierto jarro de agua fría", ha añadido.

Cuestionada sobre cuándo podría resolver el tribunal europeos dichas cuestiones, Biurrun ha apuntado a fin de año si se tramita por la vía de urgencia, y a un año más si lo hace por la vía ordinaria.