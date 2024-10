División de opiniones ante la propuesta de "baja laboral flexible" anunciada por el Gobierno español

EH Bildu ha calificado la intención del Gobierno de "barbaridad". Podemos ha criticado la "nueva deriva hacia la derecha" del Gobierno, mientras que Díaz ha pedido "no jugar" con la salud. Garamendi (CEOE) y el consejero de Trabajo Mikel Torres lo han considerado positivo e interesante.

publicado: 04/10/2024 11:24 (UTC+2)

última actualización: 04/10/2024 12:46 (UTC+2)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, avanzó ayer su intención de abordar una reforma de la incapacidad temporal, las bajas laborales, para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral.

El anuncio ha generado rechazo por parte de algunos partidos. La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha calificado de "barbaridad" la intención adelantada por la ministra. Aizpurua ha dado el "no rotundo" de su coalición a esta posibilidad.

También la líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado la "nueva deriva hacia la derecha" del Gobierno con esa propuesta y ha advertido que estas implicarían "mandar a los trabajadores a trabajar enfermos".

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por su parte, ha pedido "no jugar" con la salud de los trabajadores. "Solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega", ha indicado Yolanda Díaz en un mensaje en sus redes sociales.

LAB también se ha pronunciado ante el anuncio, que lo ha calificado de "un nuevo intento" de ir contra el derecho a la salud del trabajador."Estamos viendo atónitos un Gobierno del Estado absolutamente sumiso a las ocurrencias de la patronal", han subrayado desde LAB.

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, en cambio, ha considerado "interesante" la propuesta de una baja laboral "flexible" que permita trabajar parcialmente, pero con "toda la seguridad jurídica".

Torres cree que es algo "novedoso", equiparable a la jubilación flexible, que permite compatibilizar la jubilación con trabajar una serie de horas.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha sido otro de los que ha considerado positivo el planteamiento de la ministra.

"Nos gusta el modelo", ha afirmado Garamendi, que no ve a priori un planteamiento abusivo en esta propuesta, a la espera de conocerla en profundidad en la mesa de negociación.