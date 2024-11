ConfeBask pide un pacto conjunto para solucionar "el problema del absentismo"

Bajo el título 'Revisión y análisis del absentismo laboral en Euskadi', la patronal ha organizado una jornada monográfica en Bilbao, al que han asistido representantes del Gobierno Vasco y de los sindicatos CCOO y UGT.

EITB MEDIA

publicado: 07/11/2024 14:09 (UTC+1)

última actualización: 07/11/2024 14:47 (UTC+1)

Euskadi alcanzó en 2023 un índice de absentismo laboral por incapacidades temporales del 5,8 %, por encima del Estado español y de la UE. Las ausencias se produjeron, sobre todo, entre los mayores de 55 años, y en el 80 % de los casos se produjeron por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

Estos datos se desprenden de la ponencia ofrecida por el Instituto Vasco de Competitividad, Orkestra, en el marco de la jornada monográfica ( 'Una revisión y análisis del absentismo por incapacidad laboral en Euskadi') organizada por ConfeBask en Bilbao para abordar el absentismo laboral en Euskadi, a la que también han asistido representantes del Gobierno Vasco y de los sindicatos CCOO y UGT.

En su discurso, la presidenta de ConfeBask, Tamara Yagüe, ha apelado a alcanzar un pacto conjunto sobre absentismo basado en "el compromiso, la colaboración y la confianza". Tras manifestar la "disposición" de la patronal a lograr ese objetivo, ha demandado "medidas urgentes para mejorar la salud y el bienestar de las personas trabajadoras" y ha asegurado que este problema es un "desafío para la productividad y competitividad" de las empresas.

También ha participado el vicelehendakari y consejero de Economía y Trabajo, Mikel Torres, quien ha pedido "no meter en el mismo saco" derechos laborales como la conciliación o los permisos, con la incapacidad temporal por enfermedad y, ha llamado a "aunar esfuerzos" para "alcanzar acuerdos" que mejoren la vida y salud de los trabajadores.

No obstante, para los sindicatos CCOO y UGT, el envejecimiento y el deterioro del sistema público de salud tienen mucho que decir en esta cuestión. Tanto Loli García (CCOO) como Raúl Arza (UGT) opinan que la causa de la mayor tasa de absentismo reside en el "problema" de la prevención de la salud en las empresas, el "deterioro" y "colapso" de Osakidetza y la elevada edad de los trabajadores vascos, con un 40 % que supera los 50 años y un 25 % que tiene más de 55.

Concentración

Entre tanto, los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE, Etxalde e HIRU han llevado a cabo una concentración frente al hotel The Artist, donde ha tenido lugar la jornada convocada por Confebask, para denunciar que "no hay ningún problema real de absentismo, sino una patronal que no respeta la normativa de salud laboral". Han pedido al Gobierno Vasco que "no compre el discurso de la patronal".

El secretario de Salud Laboral de LAB, Inko Iriarte, ha considerado que el mensaje que está lanzando la patronal es una campaña de "fake news". Ha explicado que, durante años, las empresas y sus mutuas han impulsado diferentes medidas contra el absentismo, "como dejar en manos de las mutuas el control de las bajas ordinarias o utilizar empresas especializadas para fiscalizar las bajas ordinarias".