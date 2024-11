El Gobierno Vasco considera "discriminatoria" la sentencia contra 'Viñedos de Álava'

La consejera Amaia Barredo ha asegurado que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco "están trabajando para preparar las memorias y las documentaciones suficientes" y, en función de ello, tomar la decisión de si se presenta o no recurso.

EITB Media

publicado: 08/11/2024 15:20 (UTC+1)

última actualización: 08/11/2024 15:26 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak "diskriminatzaile" deritzo Arabako Mahastien kontrako epaiari

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha considerado "discriminatoria" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la inscripción de la DOP 'Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava' y ha defendido que en otras zonas del España y de Europa hay "denominaciones diferentes dentro del mismo ámbito geográfico", poniendo como ejemplo la región de Burdeos, donde "19 denominaciones de origen conviven dentro de una global".

Barredo se ha pronunciado de este modo en los pasillos del Parlamento Vasco, donde ha señalado que los servicios jurídicos están analizando la posibilidad de presentar un recurso de casación contra este fallo, decisión que dependerá también de la intención de 'Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava' de seguir adelante o no con la vía del recurso.

Barredo ha afirmado que la sentencia del TSJPV "es muy contundente, es muy clara y entra en el fondo", aunque "no lo desarrolla para nada". A su vez, ha indicado que no hay "un marco de jurisprudencia que haga referencia a este ámbito", de forma que no existe "experiencia en procesos de estas características"

En este sentido, la consejera ha señalado que los juristas del Gobierno Vasco analizan si puede haber "argumentaciones sólidas para recurrir" porque se trata de un proceso largo que debe admitirse a trámite tanto en el TSJPV como en el Tribunal Supremo.

Ha recordado que el papel del Gobierno Vasco en esta cuestión se ciñó a tramitar la petición de 'Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava' con el "cumplimiento escrupuloso de lo indicado en el marco legal establecido".

Barredo ha defendido que la propuesta cumplía todos los requisitos administrativos y ha recordado que nació de la "insatisfacción" de una parte del colectivo de bodegueros que quieren una mayor diferenciación dentro de la DOC Rioja, por lo que ha dicho que el Consejo Regulador sigue teniendo el mismo reto sobre la mesa.

Según ha explicado este viernes el Consejo Regulador, en la sentencia el TSJPV considera que no se justifica la creación de la Denominación de Origen Protegida (DOP) 'Arabako Mahastiak -Viñedos de Álava' por incumplir los requisitos establecidos en la normativa de la UE para inscribirla en el Registro comunitario.