ABRA recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que rechaza la denominación 'Viñedos de Álava'

La Asociación de Bodegueros de Rioja Alavesa (ABRA) recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que rechaza la creación de la Denominación de Origen Protegida (DOP) 'Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava'.

El presidente provisional de 'Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava', Emilio Aguillo, y miembro de la junta de ABRA, ha confirmado que los servicios jurídicos de la asociación interpondrán un recurso de casación al haber detectado "fallos en el procedimiento" judicial y en la sentencia del TSJPV.

"Vemos ciertas deficiencias en la sentencia que nuestros abogados creen que no proceden", ha señalado Aguillo, quien ha defendido que es necesario que el Tribunal Supremo revise ese fallo.

Mientras se resuelve este conflicto en los tribunales, las 80 bodegas de ABRA comercializarán sus vinos bajo la marca colectiva 'A' para identificar los caldos elaborados en Álava, como un acto "de supervivencia" ante la situación "crítica" del sector.

En su sentencia, el TSJPV falló a favor del recurso contra la protección e inscripción de esta DOP planteado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, que incluye a bodegas de La Rioja, País Vasco y Navarra.

El Gobierno Vasco valora si recurrir o no

Por su parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha explicado que el Ejecutivo está valorando si recurrir o no y que todavía "no hay una postura firme". "Tenemos plazo hasta el día 23 y nuestros servicios jurídicos lo están analizando para ver si procederemos a recurrir o no. Lo estamos valorando", ha insistido.

Cuestionada sobre si apoyan la decisión de los bodegueros de ABRA, la portavoz ha insistido en que será la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, quien dará a conocer la decisión del Gobierno Vasco.

"Los servicios jurídicos del Gobierno Vasco están analizando la sentencia. Estamos viendo si recurrir o no recurrir para valorar todos los escenarios posibles. Tenemos plazo hasta el día 23 para tomar una decisión. Cuando esté tomada, el propio Departamento de la consejera Barredo dará a conocer la postura y la decisión del Gobierno en este ámbito", ha reiterado.