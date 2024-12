Firmado el segundo convenio del profesorado laboral y de Educación Especial

El convenio ha salido adelante con un respaldo superior al 63 % de los representantes de UGT, LAB y Steilas. El anterior convenio databa de hace 20 años, del 2004. ELA no ha firmado el convenio porque, a su juicio, no se contemplan las principales reivindicaciones del sector.

Agencias | EITB Media

publicado: 19/12/2024 18:19 (UTC+1)

última actualización: 19/12/2024 18:38 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Lan legepeko irakasleen eta hezitzaileen bigarren hitzarmena sinatu dute Jaurlaritza, UGT, LAB eta Steilasek

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha firmado con los sindicatos UGT, LAB y Steilas el nuevo convenio del profesorado laboral y de Educación Especial, que engloba diferentes categorías y afecta directamente a 1600 personas.

El grupo de profesionales más numeroso se encuadra en la categoría del personal especialista de apoyo educativo compuesto por 1200 profesionales.

En el convenio se han acordado aspectos como la jornada anual y semanal, la dedicación horaria a las funciones de cada categoría, la revisión de las retribuciones y la estabilidad en el empleo.

Asimismo, el acuerdo recoge entre otras medidas relativas a licencias y permisos en favor de la conciliación o la inclusión de la titulación de grado universitario de Lengua de Signos en la categoría de Intérpretes para el alumnado con dificultades auditivas.

El Departamento de Educación ha considerado que este es un acuerdo "bueno para los profesionales del sector, para el alumnado y en consecuencia, para el sistema", ya que permite seguir avanzando en la mejora de la calidad de las intervenciones inclusivas en los centros educativos y en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de necesidades educativas especiales.

Según LAB, que ha firmado el convenio, ha salido adelante con un respaldo superior al 63 % de los representantes de este colectivo. El anterior convenio databa de hace 20 años, del 2004.

Con el nuevo convenio, según LAB, los sueldos del colectivo de Especialistas de Apoyo Educativo, Intérpretes de Lengua de Signos y Transcriptores se equipararán a los de los educadores del Consorcio Público Haurreskolak.

Por otro lado, se ha conseguido un horario que alivia la carga de trabajo y permitirá participar en los espacios de decisión del centro, reducirá la atención directa a 25 horas y dispondrá 5 horas semanales de coordinación y preparación de material en el centro.

También, según LAB, se ha acordado que en todas las categorías la tasa de temporalidad será inferior al 5 % y las OPE se realizarán cada 3 años negociando sus modelos.

Por último, se amplían las posibilidades de compaginar los cuidados con el trabajo asalariado, se ha obtenido la compensación y puntuación por disponibilidad y movilidad del personal de sustituciones, y se pedirá el perfil lingüístico de euskara C1 para inscribirse en las listas.

ELA no firma

En cambio, ELA no ha firmado el convenio porque, a su juicio, no se contemplan las principales reivindicaciones del sector.

En concreto, critica que no se recuperará el poder adquisitivo porque no se prevén incrementos salariales para todos los colectivos con referencia y garantía del IPC, y en el acuerdo firmado no hay retroactividad porque los incrementos salariales son para 2025 y 2026.

Tampoco, según ELA, se especifica una fórmula para reducir la temporalidad real por consolidación al 8 % y se dejan muchos asuntos para futuras negociaciones.