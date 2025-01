LAB no participará en la Mesa de Salud por rechazar la totalidad del documento

El sindicato sí tomará parte en la tercera y última fase, la de 'Estrategias' para intentar "cambiar la posición del Gobierno".

publicado: 28/01/2025 12:20 (UTC+1)

última actualización: 28/01/2025 12:24 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: LABek ez du Osasun Mahaian parte hartuko dokumentu osoa errefusatu duelako

LAB no participará en la Mesa de Salud que se celebrará el miércoles y en la que se votará el documento que pondrá fin a la segunda fase de 'Visión, Valores y Principios' porque están en desacuerdo con la totalidad del contenido y quieren evitar que se "oculte" su voto particular, como denuncian que ocurrió en la anterior fase de 'Diagnóstico'.El sindicato sí tomará parte en la tercera y última fase, la de 'Estrategias', que considera "crucial y de vital importancia" en el proceso.

Xabier Ugartemendia, responsable de la Federación de Servicios Públicos, y Maider Portoles, responsable de Osakidetza, han hecho una valoración de la trayectoria de la Mesa de Salud y han dado a conocer su posición del cara al futuro.

Según han recordado, este miércoles se reunirá, por quinta vez, la Mesa de Salud, con lo que se pondrá fin a la segunda fase de 'Visión, Valores y Principios'.Los responsables de LAB han indicado que el sindicato no está de acuerdo con el documento definitivo de esta segunda fase que le han hecho llegar, ya que entre los principios fundamentales del sistema sanitario no se han recogido materias que, a su entender, son "fundamentales".Tras explicar que LAB ha conseguido introducir mejoras en el documento final, han dicho que están en desacuerdo con la totalidad del documento, ya que "no se quieren abordar la exclusividad como medida imprescindible para el fortalecimiento del sistema público, ni la prestación del servicio sanitario desde la titularidad pública y con recursos públicos y propios, cuando las políticas de privatización-externalización han sido una de las principales razones que han llevado a Osakidetza a su decadencia". "Son dos de los elementos clave para decidir las estrategias adecuadas que deben fijarse posteriormente", han remarcado.

Además, han denunciado que en la fase anterior, la relativa al diagnóstico, "la Mesa de Salud y el Gobierno Vasco han querido silenciar y ocultar las voces críticas que han existido", ya que "en el cierre de esa primera fase declararon públicamente que hubo un consenso total y amplio, pero no hubo tal porque a la fase del diagnóstico LAB presentó su voto particular".

En ese sentido, han acusado al Gobierno Vasco de "ocultar ese voto particular para escenificar un consenso total inexistente, en lugar de construir consensos". Los responsables de LAB han afirmado que "las decisiones sobre la metodología que han adoptado de forma unilateral y sus declaraciones públicas han puesto de manifiesto que detrás del proceso prima la escenificación de consensos".