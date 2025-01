Cerrado el apartado de principios y valores del pacto sanitario sin el pleno refrendo de los grupos

LAB y Sumar no han apoyado el documento, mientras que EH Bildu ha quedado a la espera de aclaraciones. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha reconocido que "ha habido más debate del previsto", pero el "sentir general ha sido positivo".

EITB Media

publicado: 29/01/2025 17:07 (UTC+1)

última actualización: 29/01/2025 17:07 (UTC+1)

El Gobierno Vasco ha dado este miércoles por cerrado el apartado de principios y valores en la mesa del pacto sanitario a pesar de no contar con el pleno refrendo de los grupos. LAB y Sumar no han apoyado el documento, mientras que EH Bildu ha quedado a la espera de aclaraciones. Para Sumar y LAB el carácter público no se respalda lo suficiente, EH Bildu ha pedido aclaraciones antes de decidir si apoya o no el documento.

En todo caso, todos los agentes se han mostrado dispuestos a pasar a la siguiente fase, porque lo realmente decisivo será definir las estrategias de los próximos años.

De esta manera, la Mesa del Pacto de Salud ha dado paso a la tercera fase, la más complicada, con la presentación de 17 estrategias por parte del Departamento que dirige Alberto Martínez y que deberán ser analizadas por los diferentes agentes. Los agentes deberán nombrar ahora representantes para estos grupos y con sus aportaciones la próxima reunión será dentro de un mes el 26 de febrero.

Martínez ha señalado a los medios de comunicación, al término de la reunión de más de cuatro horas mantenida en el recinto ferial de Ficoba en Irun, que "ha habido más debate del previsto", pero el "sentir general ha sido positivo". La quinta reunión del Pacto, en la que participan los principales agentes del ámbito sanitario, político y social, se ha celebrado con cerca de 30 agentes.

Ha explicado que se crearán los grupos de trabajo simultáneos para las diferentes estrategias y líneas de actuación con el propósito de otorgar el "máximo dinamismo posible" al proceso.

Alberto Martínez: ''Se han definido 17 líneas estratégicas para trabajar'' Alberto Martínez: ''Se han definido 17 líneas estratégicas para trabajar'' 1:56

Así, el Gobierno Vasco y los agentes de la Mesa del Pacto de Salud han analizado el documento de Valores y Principios, -con la oposición de Sumar, que ha dado su negativa al mismo, pero continuará en la reuniones-, con lo que se pasa a la tercera fase de definición de estrategia, en la que se establecerán, a falta de más aportaciones de los grupos, al menos 17 grupos de trabajo.

Dentro del cronograma establecido por el Gobierno Vasco, "la semana que viene se concretarían cuáles son las estrategias, aportarían quiénes son las personas que cada grupo van a participar en esas estrategias y luego cómo tienen que reportar esos grupos de trabajo a la mesa del pacto en cada momento".

''Nuestra voluntad es pasar a la 3ª fase, pero hay que clarificar cuestiones que han quedado pendientes'' ''Nuestra voluntad es pasar a la 3ª fase, pero hay que clarificar cuestiones que han quedado pendientes'' 1:30

Sumar ha mostrado su rechazo al documento, que considera un "ejercicio estético que evita enfrentar las dinámicas de privatización y externalización que han debilitado Osakidetza".

La coordinadora del grupo parlamentario, Alba García, ha afirmado que este documento "refleja un posicionamiento político más orientado a proteger la imagen institucional que a proponer soluciones reales y valientes frente a las dinámicas neoliberales que han erosionado la capacidad del sistema para garantizar derechos fundamentales".

Otro de los puntos clave que genera "inquietud" en Sumar es la apuesta del Gobierno Vasco por un modelo organizativo basado en la centralización y que "podría generar desigualdades territoriales, dificultando el acceso a los servicios sanitarios en zonas rurales y menos favorecidas".

LAB ha realizado una protesta a las 09:30 horas en el exterior de Ficoba.