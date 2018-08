Economía

14 de noviembre

Vázquez Eguzkiza dice que la huelga del 14 'no es general'

Redacción

05/11/2012

El presidente de la patronal vizcaína, Cebek, cree que la huelga se va a cavar "a las doce y media del mediodía" y "a la tarde se va a abrir".

El presidente de la patronal vizcaína Cebek, José María Vázquez Eguzkiza, ha considerado hoy que la huelga general convocada por CCOO y UGT, entre otras organizaciones, para el próximo día 14 se va a acabar "a las doce y media del mediodía" y "a la tarde se va a abrir", según ha dicho en alusión al comercio.

En una entrevista en ETB, el dirigente empresarial ha puesto de manifiesto que "todo el mundo tiene derecho" a ejercer la protesta cuando sus circunstancias son precarias, aunque ha puntualizado que la del próximo día 14 "no es una huelga general" ya que "no todos los sindicatos" la convocan, en alusión a los sindicatos nacionalistas vascos, que no se han sumado a la jornada.

Reforma laboral

El dirigente empresarial ha afirmado que la última reforma laboral "nunca" ha pretendido crear empleo, aunque ha considerado que si algunas de las medidas en ella contenidas se hubieran aplicado con anterioridad, como las relativas a la flexibilidad laboral, se hubiera mitigado el desempleo.

En su opinión, la reforma laboral "es buena para cuando haya demanda" y las empresas necesiten una acomodación al mercado.

Rescate

Por otra parte, el presidente de Cebek ha afirmado no entender la razón por la que hay "reticencia" en el Gobierno a solicitar ayuda financiera a la UE al considerar que si "el Estado no es solvente" hay que optar "lo más rápido posible" por "el rescate".