El pago de 25 euros por autopistas en Gipuzkoa, el 1 de diciembre

Redacción

13/11/2012

La medida beneficiará a unos 15.000 conductores todos los meses, aunque serán 28.000 los que notarán su aplicación en algún mes a lo largo del año.

Los ciudadanos de Gipuzkoa pagarán como máximo 25 euros mensuales por el uso de las autopistas AP-8 y AP-1 después de que las Juntas Generales hayan aprobado este martes por unanimidad esta propuesta, que entrará en vigor el 1 de diciembre.



La medida, impulsada por el gobierno foral de Bildu, beneficiará a unos 15.000 conductores todos los meses, aunque serán 28.000 los que notarán su aplicación en algún mes a lo largo del año, según ha asegurado hoy la diputada foral de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte.



Ugarte ha intervenido en el pleno de las Juntas en el que se ha dado luz verde a este propuesta que, según sus cálculos, tendrá un coste anual para Bidegi de entre 1,2 y 1,8 millones de euros.



No obstante, ha recalcado que esto no supondrá ningún desequilibrio económico para la sociedad pública Bidegi dado que esta cantidad se compensará íntegramente con la reducción del contrato por el mantenimiento de carreteras.



La diputada foral ha expresado, en declaraciones a los periodistas, su satisfacción por la aprobación de esta norma foral que contribuirá a que el pago de autopistas para los guipuzcoanos no suponga un "atraco a sus bolsillos".



"Es cierto que tenemos que buscar una solución global a la financiación de las carreteras, pero no a costa de los trabajadores" del territorio que fundamentalmente usan estas vías para desplazarse a sus centros de trabajo y que ahorrarán así unos 300 euros anuales, ha añadido.



La juntera del PNV Aintzane Oyarbide ha acusado a Bildu de mostrar sólo la "parte jugosa" de la financiación de las carreteras antes de las elecciones autonómicas y de ocultar "deliberadamente" su verdadero plan que pasa, a su juicio, por la implantación de "nuevos impuestos" para los guipuzcoanos.



Eneko Andueza (PSE-EE) ha defendido, en su intervención, la necesidad de contar en Gipuzkoa con un transporte público eficaz y sostenible y ha tendido la mano a la Diputación Foral para trabajar en este sentido.



El portavoz del PP Íñigo Manrique ha considerado que la medida de establecer el pago máximo por las autopistas en 25,64 euros es positiva para los guipuzcoanos, aunque ha matizado que por sí sola no es suficiente ya que hará falta una norma foral integral para dar una visión global a la financiación de las carreteras en Gipuzkoa.



La representante de Aralar, Rebeka Ubera, ha aplaudido la propuesta aprobada por las Juntas Generales, que tendrá un "efecto inmediato sobre la ciudadanía" y pondrá "fin a una injusticia histórica".