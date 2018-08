Economía

La crisis ahonda

Confebask: 'Sin un gobierno fuerte será difícil afrontar la crisis'

Redacción

04/12/2012

Euskadi era como "una isla y un barco inaccesible al hundimiento", ahora corre el riesgo de convertirse en una "economía más vulgar" de lo que le correspondería por su modelo productivo e innovador.

El presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, ha afirmado este martes que si el próximo lehendakari no establece un gobierno "fuerte" para llegar a amplios acuerdos, "será imposible" acometer cambios obligados en la política económica para que Euskadi pueda salir de la crisis.



El presidente de Confebask ha recordado que igual que defendió un ejecutivo sólido hace algo más de un año durante la etapa de Patxi López, también lo ha reclamado en puertas de la llegada del PNV al poder con el objetivo de que se pueda dar un "gran pacto de país".



"Gobierno fuerte antes y gobierno fuerte ahora, sino, será imposible el cambio", ha asegurado.



En opinión de Lujua, Euskadi, que antes era vista como "una isla y un barco inaccesible al hundimiento", corre el riesgo de convertirse en una "economía más vulgar" de lo que le correspondería por su modelo productivo e innovador.



Por ello, ha urgido a los bancos a facilitar el crédito de forma inmediata para aliviar la asfixia financiera de las empresas: "Si esto dura mucho más, llega a todos y nos pasa el tsunami por encima".

Lujua ha opinado que un gobierno fuerte se consigue con una mayoría absoluta o con la consecución de grandes acuerdos.

Al estar lejos el PNV con sus 27 escaños lejos de la mayoría absoluta (38), le ha animado a llegar a ese consenso necesario para "cambiar algunas decisiones políticas que hacen falta en la actual situación económica".

Ha afirmado que España y Euskadi "no tienen encefalograma plano" económico, pero ha hecho hincapié en que la situación es "muy complicada" y que 2013 "no tiene buena pinta". "No hay mucho margen para ser optimistas", ha reconocido.