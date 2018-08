Fagor

Crisis en Fagor

Fagor desvela hoy el futuro de la planta de Basauri

Redacción

12/11/2013

Por otro lado, este martes la cooperativa no presentará aún el concurso de acreedores que tiene previsto registrar.

Fagor citará esta tarde a los trabajadores de Edesa para comunicarles su decisión definitiva sobre la planta de Basauri (Bizkaia). Por otra parte, este martes posiblemente la cooperativa no presentará el concurso de acreedores que tiene previsto registrar, según han informado fuentes del fabricante de electrodomésticos.



Las mismas fuentes han señalado que el Consejo Rector de Fagor adoptó este lunes por la tarde una decisión sobre Edesa, que se produce después de que el director general, Sergio Treviño, informara la pasada semana a los trabajadores de que no se levantaba el preconcurso de la planta y que iría también a concurso.



Fagor Electromésticos ha mantenido, desde entonces, que todavía no había una decisión oficial por parte del Consejo Rector y fue este lunes por la tarde cuando finalmente se adoptó.



La cooperativa va a informar esta tarde a los trabajadores de Edesa sobre la decisión adoptada y, posteriormente, dará a conocer públicamente la medida.



Por otra parte, Fagor Electrodomésticos ha señalado que, posiblemente, no presentará este martes el concurso de acreedores que tiene previsto registrar, después de los presentados por sus filiales polaca y francesa.



Asimismo, no han precisado si el concurso que se presentará será o no de liquidación. "Se está viendo cómo se va a presentar. Eso todavía está pendiente", ha agregado la empresa.