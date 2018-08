Fagor

Reunión en Donostia

Kutxabank se compromete a ayudar en posibles planes para Fagor

Redacción

11/11/2013

Martin Garitano se ha reunido con el presidente de Kutxabank para abordar la crisis de Fagor Electrodomésticos. El diputado ha aclarado que la elaboración de nuevos planes es una hipótesis.

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha asegurado este lunes que Kutxabank se ha comprometido a colaborar en la financiación de posibles planes de viabilidad que permitan salvar parte de la producción de Fagor Electrodomésticos.

Garitano ha hecho este anuncio tras recibir en el Palacio Foral de Donostia-San Sebastián al presidente de Kutxabank, Mario Fernández, y al de Kutxa, Xabier Iturbe. El máximo mandatario de Gipuzkoa se ha reunido con los responsables de la entidad financiera para analizar la situación de Fagor Electrodomésticos, en un encuentro en el que han participado también el diputado de Innovación, Jon Peli Uriguen, y el director de Desarrollo Territorial de la Diputación, Pedro Iturbe.

Al término de la reunión, Garitano ha explicado que Kutxabank ha mostrado su disposición a participar en la financiación de los "eventuales" planes de viabilidad "de algunas de las secciones que pudieran ser rentables".

"Kutxabank nos ha garantizado su presencia tanto en la confección o elaboración de un plan de viabilidad como en el estudio del que se presente", ha explicado Garitano, quien, no obstante, ha aclarado que la elaboración de nuevos planes es una hipótesis.

Antes, la Diputación espera conocer los pasos que dará Fagor en las próximas horas, cuando se prevé que solicite el concurso de acreedores, y después saber qué determina el juez y los administradores concursales.

No ha descartado, no obstante, que las instituciones puedan implicarse en la elaboración de futuros planes para sacar adelante las secciones de Fagor Electrodomésticos que puedan ser viables. "Se pueden establecer planes de viabilidad para el conjunto o para las partes una vez que los administradores concursales decidan si hay partes solubles y partes irresolubles", ha dicho Garitano, quien no obstante, ha matizado que no pretende generar "falsas expectativas".

Se espera que Fagor Electrodomésticos presente en los próximos días el concurso de acreedores, en el que podría estar incluida la fábrica Edesa en Basauri, una decisión que adoptará el Consejo Rector de la cooperativa en la reunión que celebra esta tarde en Arrasate.