La cooperativa Tajo solicita preconcurso de acreedores

Redacción

25/11/2013

La empresa fabrica componentes de plástico para electrodomésticos. El preconcurso no supondrá la liquidación de la cooperativa, según ha informado la Corporación Mondragón a EiTB.

La crisis de Fagor Electrodomésticos ha dejado otra víctima en el día de hoy. Según ha podido saber EiTB tras consultar fuentes de la Corporación Mondragón, la cooperativa Tajo de Oiartzun ha solicitado preconcurso de acreedores.

La cooperativa, que fabrica componentes de plástico para electrodomésticos y automoción, tiene 113 trabajadores. La empresa ha tenido durante años a Fagor Electrodomésticos como principal cliente, aunque en su última etapa, ha dirigido el negocio hacia la automoción. De este modo, la crisis de Fagor no ha tenido tanto impacto, aunque sí que se han visto afectados.

Precisamente, la decisión de solicitar preconcurso pretende renegociar la deuda con Fagor Electrodomésticos. No obstante, según han precisado fuentes de la Corporación Mondragón a EiTB, el preconcurso no supondrá la liquidación de la cooperativa; es decir, la empresa no está en peligro.

El preconcurso afecta a 35 de los 113 trabajadores, aunque 15 de ellos ya han sido reubicados en otras empresas del grupo. Faltaría, por tanto, recolocar a los 20 restantes.